Lică Gherghilescu, la ceas aniversar: "Sunt mândru că am înființat un teatru, căruia sper să-i ofer o casă nouă"

În urmă cu 40 de ani, la premiera din 1982, personajul principal, Peter Munk, era întruchipat chiar de regizorul piesei - Lică Gherghilescu. După 20 de ani, în 2002, rolul a fost preluat de Tiberiu Roșu, iar acum, în 2022, în noua distribuție, Sergiu Bucur va fi cel care îl va întruchipa pe tânărul cărbunar care ajunge să-și vândă inima duhului cel rău.









În preambulul reprezentației din weekend, vineri, 4 martie, am asistat la repetițiile de dinaintea filmării piesei, alături de regizorul Lică Gherghilescu, de la care am dorit să aflăm de ce s-a renunțat la prezentarea acestei piese de succes. „O perioadă de doi-trei ani nu mai jucăm anumite titluri, până se schimbă generațiile de spectatori. Spectacolele foarte bune au perioada lor de viață, dar le păstrăm în repertoriu, pentru că ele, de fapt, sunt spectacole noi. Și-atunci, nu e păcat ca generația de peste trei-patru ani să nu vadă acest spectacol? Spre exemplu, la «Inimă rece» am schimbat luminile, pentru că acum 20 de ani, când l-am făcut, nu aveam atâtea mijloace tehnice la îndemână. Plus că vorbim de o generație foarte evoluată, care ne obligă să fim în pas cu timpurile ei”, mărturisea Lică Gherghilescu.







„Dacă nici acum nu se va construi, atunci nu se va mai întâmpla niciodată”





În cadrul întâlnirii era inevitabilă întrebarea legată de viitorul teatru pentru copii și tineret, al cărui artizan este Lică Gherghilescu, și din postura de consilier pe probleme de cultură al președintelui Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu. „Există speranțe mai mari decât oricând ca acest nou teatru să devină realitate. Am făcut tot ceea ce a ținut de mine, dar aici trebuie să recunosc, cu sprijinul președintelui. Suntem în faza de studiu de fezabilitate, zilele acestea am lucrat la ultimele detalii, etapă care se încheie cam în 50 de zile. Iar așa cum arată, fundamentat foarte bine, sunt mari șanse să obținem finanțarea. De aici încolo ține de politic și am observat că toate partidele au îmbrățișat acest proiect, pentru că toți au copii, au nepoți și văd în ce condiții jucăm noi acum. O să ieșim cu ceva detalii după ce obținem finanțarea și ieșim din zona de speculații. De aceea nici nu am vrut să ies public să fac declarații, ci doar atunci când știu că s-au concretizat toate demersurile, și nu doar… vorbele”, a spus inițiatorul proiectului.











Noua instituție este evaluată la circa șapte milioane de euro, fonduri care se speră a fi atrase din PNRR, însă Lică Gherghilescu a primit promisiuni că autoritățile vor încerca pe toate direcțiile să obțină finanțare.





Și pentru că luni, 7 martie 2022, interlocutorul „Cuget Liber” aniversează 61 de ani, l-am provocat să ne declare de ce este cel mai mândru în cariera sa artistică. „Sunt mândru că pot să întorc constănțenilor ceea ce mi-au oferit. Constanța mi-a oferit totul: aici m-am format, mi-a oferit educație, mi-a dat posibilitatea să mă afirm profesional în toate domeniile din zona artistică, fie că vorbim de actor, regizor, manager de teatru, profesor universitar.











M-au răsplătit cu aplauze… La rându-mi, m-am simțit dator să dau și eu ceva înapoi. Iar prin ceea ce am făcut vreau să le mulțumesc. De când am înființat, juridic, Teatrul pentru copii, în anul 2002, i-am spus primarului de-atunci, Radu Mazăre, că trebuie să ne dea și o casă, întrucât aici funcționăm sub chirie, la Comunitatea Elenă. Pentru că așa e firesc: când faci un copil, te gândești la viitorul lui, să-i construiești o casă. Iată că, după 20 de ani, ar cam fi timpul să se ducă acest copil la casa lui. Dacă nici acum nu se va construi, asta nu mai ține de mine, dar nu se va mai întâmpla niciodată. Atât pot să spun: sunt mândru că am reușit să înființez un teatru, într-o perioadă în care se desființau sau comasau instituții de cultură, căruia sper să-i ofer o «locuință» adecvată”, a mai declarat Lică Gherghilescu.