Liceul Tehnologic ”Nicolae Titulescu” din Medgidia și-a sărbătorit patronul spiritual

În Centrul de Documentare și Informare Alpha și Omega al Liceului Tehnologic ”Nicolae Titulescu” din Medgidia au fost organizate vineri, 4 martie, activități dedicate celui care a fost ales să le fie patron spiritual, model și mentor: omul de cultură și diplomatul vizionar Nicolae Titulescu, cel care a imaginat o Europă unită cu mult înainte ca aceasta să devină o realitate.Această sărbătoare a devenit un bun prilej pentru colectivul de elevi și întregul personal al Liceul Tehnologic ”Nicolae Titulescu” de a marca Ziua Liceului, după cum a informat prof. Mihaela Călin, consilier de imagine.Întregul demers a fost coordonat de profesori Daniela Barna, dr. Natașa Peteu și dr. Pompiliu Golea.Intonarea Imnului Național a fost urmată de intonarea Imnului Liceului, de către corul coordonat de profesor Răzvan Gheorghe.Directorul profesor Rodica Vasilescu, în mesajul său de deschidere a Zilei Liceului, a prezentat importanța acestei instituții de învățământ în istoria orasului Medgidia. Elevii actuali și profesorii au nobila misiune de a se ridica la nivelul unor generații care au făcut cinste locului.Activitatea a continuat cu un program artistic, susținut de elevii liceului. Petru Azamfirei, elev la clasa a XI-a A a recitat poezia Dacă de Rudyard Kipling. Eleva Mihaela Cărămidariu, de la clasa a IX-a A a recitat în limba franceză, sub îndrumarea doamnei profesor Nicoleta Enache, poezia L’adolescence de Emma Carvahlo. Tot în limba franceză a fost recitată, de eleva Diana David, de la clasa a IX-a A, poezia Mon ecole, de Pierre Samarro. De asemenea, eleva Iuliana Aftanache de la clasa a XI-a A a recitat poezia Piscul, de Rudyard Kipling, acompaniată fiind la chitară de Petru Azamfirei, de la clasa a XI-a A și de Petronela Postolache de la clasa a IX-a C. Corul liceului, coordonat de profesor Răzvan Gheorghe, a interpretat melodia ”Copile” a trupei Voltaj, de asemenea, melodia ”Acasă” din repertoriul lui Smiley. Melodia ”Lupii”, făcută cunoscută de Adda, a fost performată de elevele Alev Agiveli, Iuliana Aftanache și Artisia Radu. Programul artistic a fost încheiat de poezia Dacă toate acestea fi-vor învățate de Rudyard Kipling, recitată de Andrei Ceasnog și poezia Liceul meu, de Daniela Barna, recitată de Crina Ciocârlan.Dacă prima parte a activității a fost dedicată programului artistic, susținut de elevii liceului, sub coordonarea profesorilor, a doua parte a avut un conținut științific prin alocuțiunile susținute de profesor doctor Natașa Peteu, respectiv profesor doctor Pompiliu Golea, cu competențe în domeniile istoriei și economiei. Profesor doctor Natașa Peteu a abordat, în intervenția sa, subiectul Nicolae Titulescu – diplomatul, patronul spiritual al liceului, un model de urmat. Profesor doctor Golea Pompiliu a susținut o alocuțiune cu tema Nicolae Titulescu și economia. Prelegerea sa a fost susținută de eleva Petronela Postolache, de la clasa a IX-a C, Alev Agiveli, elevă a clasei a XI-a A și Cosmin Stan, elev la clasa a XII-a A, care au intervenit, prin interpretarea unor citate reprezentative din scrierile lui Nicolae Titulescu.Activitatea a continuat cu vizionarea unui film documentar, Viața lui Nicolae Titulescu, fiind urmată de prezentarea revistei școlii, Orizonturi liceene, rezultat al unui efort colectiv al elevilor și profesorilor.Activitatea a fost un pretext pentru prezentarea Atelierului de creație, o expoziție de mărțișoare, coordonată de doamna profesoară Jenica Sava. Mărțișoarele au fost create de elevele liceului, în cadrul activităților practice, pentru perpetuarea unei tradiții atât de inedite și spectaculoase, care ne reprezintă ca națiune.Dubla aniversare, a marelui diplomat Nicolae Titulescu și a școlii care îi poartă numele, Liceul Tehnologic ”Nicolae Titulescu”, este un pretext pentru conștientizarea datoriei care ne revine, aceea de a duce mai departe renumele unei instituții de învățământ cu tradiție în spațiul municipiului Medgidia.La activități au participat elevi ai claselor de liceu și profesională, au fost respectate toate regulile sanitare.