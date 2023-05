Lil Pump, unul dintre cei mai mari artiști de rap din lume, urcă pe scena principală de la NEVERSEA

Rapper-ul și compozitorul american LIL PUMP urcă anul acesta, în premieră la NEVERSEA, pe scena principală a festivalului. Cel mai mare festival de pe o plajă din Europa are loc între 6-9 iulie, pe Neversea Beach din Constanța. Pentru cele 4 zile și 4 nopți sunt așteptați peste 150 de artiști și DJ-i de top, la nivel național și internațional și zeci de mii de fani din România și din afara țării.Gazzy Garcia, cunoscut sub numele de scenă Lil Pump, este unul dintre cei mai mari artiști ai genului rap. Lil Pump este apreciat mai ales datorită ascensiunii sale pe platforma de streaming SoundCloud. Artistul a integrat în muzica lui elemente din genul minimalist, detaliu care e în antiteză cu personalitatea sa hiperactivă. A devenit un jucător cheie în spectrul rap în 2017, an în care și-a lansat albumul de debut intitulat „Lil Pump”.Cu „Gucci Gang”, single-ul de promovare pentru acest material discografic, a debutat direct pe locul 3 în chart-ul oficial din Statele Unite, Billboard Hot 100, iar piesa a fost certificată cu cinci Discuri de Platină pentru vânzări record. A urmat „Welcome To The Party”, single la care a colaborat cu French Montana și Zhavia Ward, inclus în coloana sonoră a blockbuster-ului „Deadpool 2”.Cu un număr foarte mare de fani în toată lumea, rapper-ul american a continuat să domine în clasamente și în anul 2019, când și-a lansat cel de-al doilea album din carieră: „Harverd Dropout”, cu care a ocupat locul 7 în Billboard 200, clasament dedicat vânzărilor de albume.Anul acesta, Lil Pump i-a impresionat și pe criticii muzicali cu noul album „Lil Pump 2”, primind deosebit de multe recenzii pozitive.Lil Pump va împărți scena festivalului NEVERSEA anul acesta cu artiști și DJ-i de top, printre care: J Balvin, Lil Uzi Vert, CKay, Alok, Claptone, Don Diablo, Lost Frequencies, Steve Aoki, Timmy Trumpet, Tujamo, Morten, Paul Kalkbrenner, Salvatore Ganacci, duo-ul Vini Vici și mulți alții.Festivalul NEVERSEA se află anul acesta la ediția aniversară, astfel promite să ofere tuturor participanților la eveniment o experiență de neuitat. Pe lângă artiștii și DJ-ii așteptați de zeci de mii de fani, show-ul va fi completat de jocuri de lumini, artificii, artiști stradali și dansatori, decoruri spectaculoase, acrobați și multe alte surprize, care îi vor face pe cei prezenți să se îndrăgostească de vară și să trăiască 4 zile și 4 nopți cât o vacanță de vis.Festivalul de la malul Mării Negre are loc între 6-9 iulie 2023, iar toți cei interesați sunt invitați să își achiziționeze abonamentele de intrare de pe site-ul oficial: neversea.com. Biletele pot fi cumpărate prin plată integrală, dar și în rate, prin aplicația Extasy. De asemenea, organizatorii au lansat și pachete pentru grup, iar pentru tinerii sub 21 de ani o campanie dedicată, UNDER21, cu abonamente la preț special.Mai multe detalii pe neversea.com.