Ministrul Culturii i-a cerut demisia directorului Muzeului Național de Istorie. Iată ce s-a întâmplat pentru că a refuzat

Ministrul Culturii a anunțat că i-a cerut demisia de onoare directorului general al Muzeului Național de Istorie. Acesta a refuzat, așa că l-a demis. Ernest Oberländer-Târnoveanu are acum la dispoziție 15 zile să facă inventarul la muzeu și să vacanteze postul, care va avea apoi o conducere interimară.







„A fost o perioadă dificilă de a obține informații din partea domnului director. Poate a fost presat, eu l-am simțit depășit pe această componentă de a gestiona o situație de criză. Azi i-am solicitat domnului director general să își prezinte demisia de onoare, a refuzat, așa că am mers mai departe și am procedat la denunțarea contractului de management”, a spus Natalia Intotero.







Ministrul Culturii i-a reproșat directorului Muzeului Național de Istorie că nu i-a dat suficiente informații atunci când a aflat de furtul din Olanda.







„Am avut o întâlnire cu managerul Muzeului de Istorie prin care eu mi-am expus nemulțumirea mea personală cu privire la modul de comunicare în această situație de criză. (...) E o durere ce nu poate fi exprimată în cuvinte ce s-a întâmplat în 25 ianuarie. Am avut o dificultate, eu eram în drum spre Polonia, l-am rugat să ne pună la dispoziție informații, îmi aduc aminte că în prima seară, după ce am aflat de la presa olandeză de această nenorocire, dumneavoastră ați început să mă sunați necontenit, eu nu aveam informații pentru că nu primeam din țară. Am fost pusă într-o situație penibilă”, a mai spus ministrul Culturii.







Managerul Muzeului Național de Istorie a refuzat să răspundă la întrebări







Vizibil nervos, după întâlnirea cu ministrul Culturii, Ernest Oberländer-Târnoveanu a refuzat să răspundă întrebărilor jurnaliștilor, a susținut că aceștia nu au dreptul să îi pună întrebări și a acoperit cu mâna camera operatorului Antena 3 CNN.







„Nu aveți voie să mă filmați”, a spus managerul demis al Muzeului Național de Istorie.







În ce privește faptul că decidenții spun că el este cel care a luat decizia de a trimite tezaurul dacic peste hotare, directorul a răspuns cu un simplu „bineînțeles”, transmite Antena 3 CNN.