Jurnalista Monica Vasilescu nu a mai rezistat presiunii de a-l lăuda pe Georgescu și a demisionat de la Realitatea

O jurnalistă de la Realitatea a demisionat, spune ea, de nervi că trebuie să îl laude pe Călin Georgescu. Angajată de șase ani la postul TV, tânăra a spus că nu mai suportă să îi creioneze lui Georgescu un portret mesianic.







„BREAKING NEWS: Am încheiat colaborarea cu Realitatea.net după 6 ani! Motivul este Călin Georgescu! Nu am nicio chemare să-l scriu “preşedintele ales”, aşa cum îi place lui să ceauşească pentru unii adormiţi în neştiinţă.







Nu îmi bat joc de mine şi de munca mea. Singura părere de rău pe care o am îi vizează pe colegii mei, alături de care am lucrat armonios şi eficient. Urmează provocări noi pentru mine. Rămân în domeniu. Iubesc profesia asta şi nu vreau să fac altceva. Nu am niciun talent, dar îmi place să muncesc şi să scriu cât se poate de obiectiv!”, a scris jurnalista Monica Vasilescu pe Facebook, conform Pagina de Media.