O nouă criză în farmacii. "Nu-i pasă nimănui de bieţii bolnavi"

Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) a anunțat, săptămâna aceasta, că problema nu este doar naţională, întreaga Europă încercând să remedieze disfuncționalitățile din sistem. „În perioada sărbătorilor de iarnă au existat discontinuităţi în aprovizionarea unor unităţi farmaceutice, ca urmare a perioadei prelungite de inactivitate a distribuitorilor de medicamente. Situaţia a fost remediată odată cu reluarea programului normal de lucru, dar după 13 ianuarie. În ceea ce priveşte disponibilitatea medicamentelor de uz uman eliberate prin farmaciile cu circuit de spital, Ministerul Sănătăţii şi ANMDMR au avut și vor continua întâlnirile cu producătorii şi distribuitorii autorizaţi pentru a analiza şi a găsi soluţii punctuale în situaţiile în care s-a constatat deficit în aprovizionare”, a transmis instituţia. Potrivit sursei citate, de exemplu, medicamentul Hidrocortizon hemisuccinnat, fiole, va fi disponibil abia începând cu luna februarie, ca urmare a reînceperii producţiei.





Contactat telefonic, preşedintele Colegiului Farmaciştilor din Constanţa, Horaţiu Mireşan, a declarat următoarele: „Problema a fost pusă pe seama distribuitorilor. Ce pot să vă spun este că farmaciştii din teritoriu au făcut sesizări vizavi de faptul că lipsesc medicamente pentru bolnavii cronici, aceasta fiind marea problemă. Aşteptăm să vedem ce face Ministerul Sănătăţii, care ar fi solicitat Unifarmului să aducă medicamente şi să le distribuie în întreaga ţară, dar acum rămâne de văzut ce se va întâmpla. Din păcate, lipsesc tratamente din diverse clase terapeutice şi nu există generic, sau dacă există, lipseşte şi genericul. Unele medicamente lipsesc sau se găsesc în cantităţi foarte mici şi se epuizează foarte repede. Ştim că pacienţii aleargă de la o farmacie la alta, iar farmaciştii încearcă să îi ajute, dar unele tratamente nu se găsesc. Pe de altă parte, au fost probleme şi cu banii neviraţi, conform protocoalelor pe medicamentele compensate şi, într-un fel, farmaciile creditează, oarecum statul“.





Criză de medicamente la începutul anului, criză la mijlocul anului, criză… la final. Se pare că această lipsă a anumitor tratamente de pe piaţa farmaceutică i-a adus la disperare pe constănţenii care au probleme de sănătate. Din păcate, realitatea este tristă. „Pentru nişte plasturi de Exelon, Serlift şi Grimodin am alergat jumătate de oraş. Mai întâi, am mers la farmaciile din cartier şi nu am găsit ceea ce căutam. Apoi, am luat la rând farmaciile din zona Tomis Nord, Dacia, Trocadero, până ce am reuşit să le cumpăr”, ne-a mărturisit Daniela I. Un alt cetăţean, Albert M. a căutat cu disperare nişte picături oftalmice. „Am intrat într-o farmacie, două, trei şi nimic. În cele din urmă, le-am găsit, dar foarte greu. Farmacistele mi-au spus că nu au nici un tip de picături cu antibiotic. Se pare că nu îi pasă nimănui de bieţii bolnavi”, a adăugat bărbatul. În încercarea sa de a-i lua celui mic un antibiotic, Mihaela D. a colindat prin tot oraşul. Peste tot i s-a spus că nu îl mai au pe stoc. „Din fericire, după câteva ore de alergat, de colo-acolo, am găsit ce îmi trebuie, la o farmacie mai mică, de cartier. Nu este normal să faci ture întregi prin tot oraşul, doar pentru a găsi un medicament. Am auzit că distribuitorii nu au aprovizionat încă farmaciile, acum, la început de an, dar ce se întâmplă nu este normal”, a adăugat femeia.Pe de altă parte, şi farmaciştii recunosc că nu au anumite pilule în unităţile în care îşi desfăşoară activitatea, dar nu au ce face. În acelaşi timp,