Pledoarie pentru legionari și Călin Georgescu făcută de un preot, la ora de religie

Un profesor de religie de la Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, care este și preot la Catedrala „Sfântul Sava” din oraș, a făcut pledoarie pentru legionari și Călin Georgescu atât în timpul orelor de curs, cât și pe holurile școlii, dezvăluie Recorder. „A fost o abordare în virtutea autonomiei personale”, afirmă preotul.Aurelian Damian este profesor de religie la Colegiul Național „B.P. Hasdeu” de 20 de ani și este preot la Catedrala „Sfântul Sava” din Buzău. Pe 3 decembrie, cu câteva zile înainte de turul doi al alegerilor prezidențiale, preotul le-a spus elevilor de la o clasă de a XII-a că „Antonescu e victima comuniștilor” și că „legionarii nu au fost chiar ceea ce se spune și ce a rămas despre ei”, a dezvăluit Recorder.În plus, în contextul campaniei pentru alegerile prezidențiale, el a pledat, la clasă, în favoarea candidatului Călin Georgescu, potrivit sursei citate.În înregistrările obținute de Recorder se aude cum elevii îi atrag atenția profesorului că Mișcarea Legionară este interzisă, însă acesta spune că legionarismul a fost interzis „în mod fals”.Elevii urmăreau la clasă emisiunile Ancăi Alexandrescu de la Realitatea PlusÎn timpul aceleiași ore de religie, mai scrie Recorder, profesorul le-a prezentat elevilor un fragment dintr-o emisiune a Ancăi Alexandrescu la Realitatea TV. Pretextul pentru vizionarea videoclipului a fost valul de contestări lansate public la adresa candidatului la președinție Călin Georgescu, pe care profesorul Damian le considera nejustificate.„Ne-a spus că, în contextul politic de atunci, este singura emisiune care spune adevărul și se opune valului de ură adresat domnului Georgescu“, povestește un elev al Colegiului Hasdeu, pentru sursa citată.„Nu am văzut toată emisiunea, ne-am uitat doar la câteva momente, în care doamna Alexandrescu își exprima punctul de vedere ca susținător al domnului Georgescu și folosea încontinuu cuvântul «marș» la adresa altor jurnaliști care îl criticau.“Profesorul a mai avut discuții politice cu elevii lui și în pauze, pe holurile liceului, potrivit mărturiilor elevilor. Conform Legii educației, „în instituțiile de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică”.„Nu a fost nicio propagandă, a fost o abordare în virtutea autonomiei personale”Într-o discuție cu Recorder, profesorul Aurelian Damian a declarat că „nu a fost nicio propagandă, a fost o abordare în virtutea autonomiei personale”.Acesta a motivat discutarea unor subiecte care nu fac parte din programa școlară prin faptul că „religia are amplitudinea cea mai mare de abordare, de la lumea interlopă până la lumea savanților”. „În școală, copiii trebuie să-și formeze părerea critică”, a adăugat el.Recorder mai scrie că elevii, revoltați de discuții, s-au plâns dirigintei lor, care a avut o discuție în fața clasei cu profesorul de religie. Profesoara spune că nu e prima dată când profesorul de religie le impune elevilor, de la catedră, opiniile sale sale și că a reclamat directorului.Contactat de Recorder, directorul Colegiului Național „B.P. Hasdeu”, Relu Olteanu, a susținut că nu a avut cunoștință despre afirmațiile pe care profesorul Damian le-a făcut la ore despre Mișcarea Legionară și că n-ar fi primit nicio reclamație în acest sens.El spune că l-a atenționat pe profesor să nu mai inițieze nicio discuție pe tema candidaturii lui Călin Georgescu, relatează HotNews.ro