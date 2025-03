Ministrul Educaţiei: "Folosirea telefoanelor în şcoli este interzisă"

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat, vineri seară, la un post de televiziune, că utilizarea telefoanelor în şcoli este interzisă, există clar reglementări în acest sens, potrivit news.ro.







Acestea trebuie, însă, şi implementate, spune ministrul, care adaugă că nu se poate duce el să verifice dacă în fiecare şcoală copiii lasă telefoanele la intrarea în sala de clasă. "Hai să ne asumăm responsabilitatea, fiindcă nu poţi da o lege ca să respecti o lege", a declarat Daniel David.







Daniel David a fost întrebat, vineri seară, dacă are în vedere modificări în ceea ce priveşte utilizarea telefoanelor în şcioală şi a răspuns: "Lucrurile sunt foarte clare, doar părinţii uită că lucrurile sunt clare şi profesorii uită că lucrurile sunt clare. Şi fiecare după aceea vine şi îl întreabă pe ministru «ce vreţi să faceţi». Nu mai am ce să fac. Lucrurile sunt foarte clare. Există o lege, dincolo de lege există o hotărâre de guvern, dincolo de hotărârea de guvern există ordin de ministru, ai toate nivelurile pe care le doreşti, care ţi se spune că telefonul şi conectarea la telefon nu pot fi utilizate în timpul activităţii educaţionale decât cu acordul profesorilor. Altfel spus, în timp ce sunt la clasă, la ora de matematică, fizică, chimie, nu am voie să folosesc telefonul decât dacă profesorul îmi spune cei care aveţi telefon puteţi face calculele, nu ştiu, pe telefon sau vă puteţi conecta la nu ştiu ce site pentru a face nu ştiu ce exerciţiu. Altfel este interzis".







Ministrul afirmă că "fiecare şcoală ar trebui să ia măsuri, când intri la sala de clasă, nu ştiu, să-ţi laşi telefoanele, de exemplu, la intrare, într-un sertar, într-un dulap şi după aceea ţi-l poţi lua eventual în pauză".







"Dar lucrurile astea sunt reglementate, doar că trebuie şi aplicate. Ori eu am spus de foarte multe ori că trebuie să ne asumăm responsabilitatea. Nu pot toţi să se aştepte că ministru va merge şi o să pună dulapuri în fiecare sală de clasă sau o să verifice ce se întâmplă în mii de şcoli cu telefoanele. Hai să ne asumăm responsabilitatea, fiindcă nu poţi da o lege ca să respecti o lege. E foarte important lucrul ăsta. Deci cu telefoanele nu mai avem ce să discutăm. Există pârghiile necesare. Nici măcar pârghii, există reglementări foarte clare. Şi am spus inspectorilor şi directorilor să se asigure că se implementează legislaţia", a adăugat Daniel David.







Acesta crede că şi părinţii ar trebui să fie implicaţi: "Şi în acelaşi timp, părinţii nu cred că ar trebui să fie foarte încântaţi şi mulţumiţi când îşi văd copiii că la ora de matematică sau la ora de istorie sunt conectaţi pe TikTok şi fac alte lucruri decât ar trebui să facă".