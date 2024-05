Nemo din Elveţia a câştigat trofeul Eurovision 2024

Trofeul Eurovision Song Contest 2024 a fost câştigat de artistul non-binar Nemo, din Elveţia, cu piesa “The Code”. Nemo a fost favoritul juriilor naţionale din cele 37 de ţări, care i-au acordat 365 de puncte. Graţie voturilor publicului a ajuns la un total de 591 de puncte.Pe locul second s-a clasat Croația, reprezentată de Baby Lasagna, cu piesa „Rim Tim Tagi Dim”, cu un total de 547 de puncte. Locul al treilea i-a revenit Ucrainei, pentru care au concurat alyona alyona & Jerry Heil interpretând „Teresa & Maria” - 453 de puncte. Au urmat Franţa – 445 de puncte, Israel - 375 de puncte şi Irlanda - 278 de puncte.„Vreau să vă mulțumesc foarte mult, sper că acest concurs își va putea respecta promisiunea și va continua să susțină pacea și demnitatea pentru fiecare persoană din această lume”, a spus Nemo, după ce a primit pe scenă trofeul Eurovision, care a fost înmânat de câștigătoarea de anul trecut, Loreen.Într-un comunicat de presă trimis de postul de televiziune elvețian SRF, și citat de TVR, Nemo a spus: „Este o onoare incredibilă să pot reprezenta Elveția la ESC. Platforma Eurovision oferă o oportunitate imensă de a construi punți între diferite culturi și generații. De aceea este foarte important pentru mine, ca persoană queer, să mă implic pentru întreaga comunitate LGBTQIA+. “The Code” este despre călătoria pe care am început-o cu în momentul în care am realizat că nu sunt nici bărbat, nici femeie. Să mă găsesc pe mine însumi a fost un proces lung și adesea dificil pentru mine. Dar nimic nu mă face să mă simt mai bine decât libertatea pe care am câștigat-o realizând că sunt non-binar”.