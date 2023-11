Papacostea, psihoterapeutul puștilor creativi de la Netliner

Bogdan Papacostea: Este o încântare să lucrez cu puștii de la Netliner. Sunt atât de talentați și deschiși la minte, încât, după fiecare întâlnire, consider că eu sunt cel care a învățat mai mult de la ei. Nu mă mir că au în portofoliu atât de mulți clienți importanți, pentru că sunt martorul pasiunii pe care o investesc în fiecare proiect. Faptul că sunt deschiși la lucrul cu un psihoterapeut pentru a-și optimiza creativitatea este un avertisment pentru toți proprietarii de companii: așa arată viitorul!O agenție de publicitate axată pe digital are un rol esențial în crearea și implementarea strategiilor de marketing online pentru clienții săi. Acest tip de agenție se concentrează pe utilizarea canalelor de comunicare formale şi informale online și a tehnologiilor digitale pentru a promova și a vinde produsele sau serviciile unui client. Iată câteva dintre principalele responsabilități și roluri ale unei astfel de agențiidezvoltarea strategiilor digitale, research, branding, PR, SEO, creație, social media management, paid medie și dezvoltarea website-urilor.Prin integrarea acestor elemente, agenția de publicitate își ajută clienții să-și atingă obiectivele de marketing și să-și dezvolte afacerile în mediul digital în continuă schimbare.Bobo: Tot ce pot spune este că Netliner e motivul pentru care am rămas în Constanța. Mă ajută să mă dezvolt atât pe plan profesional, cât și pe plan personal.Bughi: Am înțeles că trebuie să pui interesele clienților înaintea intereselor tale. În cazul micilor întreprinzători cele mai importante sunt rezultatele. Pe de alta parte, este un mediu creativ, plăcut, dar și neprevăzut și niciodată nu intervine monotonia.Daniela: Îmi place că ownerul agenției este o memă cu cămașa pe ea, și el e ok cu asta. Acesta este unul dintre lucrurile care fac munca să fie întotdeauna fun, dar niciodată neserioasă, deoarece suntem mereu focusați pe ceea ce este de făcut.Netliner este agenția de publicitate care are în portofoliu cele mai vizibile branduri constănțene: Waterboyz România, Doors și Doors Events, Jurasica Park Neptun, Dr. Petru, Superdent Education și Superdent 92, Crio Flowers, White Horse Costinești, Out of Doors Fest, May Be Rock Fest, TEDxConstanta.Se zvonește că tot ei sunt cei care au oferit Costineștiului celebrul @papucu.whitehorse, dar juniorii nu au confirmat nimic oficial deocamdată.