Școala și grădinița „Sfinții Martiri Brâncoveni” au început înscrierile pentru viitorul an școlar

La ora actuală, Școala „Sfinții Martiri Brâncoveni” din Constanța este instituția în care își desăvârșesc educația, numai în program de dimineață, 180 elevi, pe cele trei nivele - preșcolar, primar, gimnazial, toate trei acreditate de către ARACIP, Inspectoratul Școlar Județean Constanța și Ministerul Educației.În cadrul Școlii „Sfinții Martiri Brâncoveni” este creat un mediu cald, armonios, o atmosferă de familie, propice studiului. Aici respectul reciproc și comportamentul decent sunt caracteristici definitorii, iar parteneriatul dintre școală și familie este unul real, în cadrul căruia toți cei implicați dau tot ce au mai bun pentru educația copiilor.Clasele, respectiv grupele de grădiniță sunt organizate cu efective de minim 15 elevi și maxim 20 elevi. Fiecare sală de clasă este dotată cu tablă inteligentă, videoproiectoare, materiale didactice.La grădiniță există opționale pentru limbile engleză și germană, la învățământ primar se studiază limba germană, iar la gimnaziu se studiază intensiv Limba română în cadrul programului „Lectura ca abilitate de viață”. La clasele a VII-a și a VIII-a elevii beneficiază de pregătire intensivă pentru Evaluarea Națională, existând un opțional de Matematică. De altfel, după cum declara Nicoleta Balaban, reprezentantul Școlii „Sfinții Martiri Brâncoveni”, rezultatele obținute de absolvenții claselor a VIII-a la Evaluarea Națională recomandă această instituție ca una de elită. „Am avut câteva generații foarte bune, care s-au remarcat cu note excepționale la examen, cum au fost cei 14 elevi care au obținut nota 10 la ambele probe scrise. În fiecare an, avem câte un elev-doi care aleg să meargă la Seminarul Teologic mai departe, în rest ne mândrim cu absolvenți care acum sunt liceeni la colegiile naționale «Sfântul Sava» și «Gheorghe Lazăr» din București, la «Mircea cel Bătrân» și «Mihai Eminescu» din Constanța, Liceul Teoretic «Ovidius». Anul trecut, am avut un copil extraordinar cu CES care a intrat la Liceul Teoretic «Decebal»”, a mai precizat același reprezentant.Situată în incinta Liceului Tehnologic „C.A. Rosetti”, pe B-dul 1 Mai nr. 44, etaj 2, Școala „Sfinții Martiri Brâncoveni” oferă o serie de facilități, între care se numără burse sociale oferite copiilor din familii cu venituri reduse, dar și un after school pentru copiii mici și cei de învățământ primar. La al doilea frate înscris se oferă un discount de 10%. Masa este servită în sistem catering, de la restaurantul Curtea Brâncovenească, proaspătă și foarte bună.Dacă vreți să investiți într-o educație armonioasă și un mediu frumos de familie, trebuie să știți că aici găsiți cele mai mici taxe percepute de învățământul privat din Constanța.„Școala Brâncovenească este celula sănătoasă care poate reface tot țesutul degenerat al educației românești. Substanța creștină, substanța dragostei de țară, substanța dragostei de părinți este cea care ne-a creat dăinuirea ca popor de 2000 de ani. Aici constă privilegiul acestei școli extraordinare care caută să ducă mai departe dăinuirea și calitatea de a fi român”, transmite actorul Dan Puric.Mai multe detalii puteți afla apelând la telefon 0751 020 088.