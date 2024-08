Seri memorabile cu Fanfara “Muzica Apelor”. Iată programul

Ca în fiecare sezon estival, și anul acesta, serile toride de vară sunt îmbogățite de ritmurile vibrante ale Fanfarei „Muzica Apelor", care îi transpun pe trecători într-o atmosferă feerică, specifică orașului nostru.Publicul este invitat și pe ringul de dans, astfel încât atmosfera din cadrul reprezentațiilor să fie una cu adevărat spectaculoasă. Creați amintiri de neuitat alături de instrumentiștii profesioniști, bucurându-vă de marșuri militare, ritmuri de vals, folclor stilizat, jazz și alte melodii din repertoriul național și internațional.Concertele Fanfarei “Muzica Apelor” se vor desfășura după următorul program:• Sâmbătă, 03 august 2024, ora 17:00 – Piața Ovidiu – Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța;• Duminică, 04 august 2024, ora 17:00 – Parc Gară Constanța;• Vineri, 09 august 2024, ora 19:00 – Faleza Cazinoului Constanța;• Duminică, 11 august 2024, ora 17:00 – Piața Far Constanța;• Vineri, 16 august 2024, ora 17:00 – Piața Ovidiu – Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța;• Duminică, 18 august 2024, ora 17:00 – Parc Gară Constanța;• Sâmbătă, 24 august 2024, ora 17:00 – Faleza Cazinoului Constanța;• Duminică, 25 august 2024, ora 17:00 – Piața Ovidiu – Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța;• Vineri, 30 august 2024, ora 17:00 – Piața Far Constanța;• Duminică, 01 septembrie 2024, ora 17:00 – Parc Gară Constanța;• Sâmbătă, 07 septembrie 2024, ora 17:00 – Piața Far Constanța;• Duminică, 08 septembrie 2024, ora 17:00 – Piața Ovidiu – Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța.