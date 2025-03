Sherlock Holmes și Jack Spintecătorul, față-n față pe scena Casei de Cultură din Constanța

Luni, 17 martie, de la ora 19, timp de două ore și 20 minute (cu o pauză), actorii Șerban Gomoi, Victor Bucur, Pavel Bârsan, Andreea Mateiu, Alex Conovaru, Tache Florescu, Andreea Hristu, Vitalie Bichir, Alexandra Aga, ai Daniel Burcea vor aduce pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanța atmosfera Londrei anilor 1880, când o serie de crime oribile petrecute în cartierul Whitechapel zguduie opinia publică.Piesa de teatru „Sherlock Holmes și Jack Spintecătorul” îi aduce față-n față pe cel mai cunoscut detectiv din lume cu cel mai înfricoșător criminal în serie din istorie, misteriosul Jack Spintecătorul.Regia: Ricard Reguant. Autor: Cata Munar și Ricard Reguant. Muzica originală: Pep Sala. Costume: Adina Buzatu.Inspectorul Lestrade, disperat de situație și de presiunea mediatică, ajunge în Baker Street 221B pentru a-l angaja pe celebrul detectiv Sherlock Holmes care, împreună cu nelipsitul doctor Watson, va demara investigațiile pentru a-l găsi și a-l da în vileag pe teribilul criminal poreclit Jack Spintecătorul.În timpul investigației se vor întâlni și cu celebra spioană Irene Adler.Aventura și suspansul vor alcătui un amestec exploziv care îi va face să descopere un adevăr mult mai șocant decât și-ar fi putut imagina.Sherlock Vs Jack – când Scotland Yard a apelat la Arthur Conan Doyle pentru a-l găsi pe Jack Spintecătorul.Nu multă lume știe că, în 1888, Sir Arthur Conan Doyle, creatorul celebrului detectiv Sherlock Holmes, a fost chemat de mai multe ori la Scotland Yard pentru a lei oferi consultanță cu privire la crimele oribile care au zguduit în acea perioadă Londra victoriană. Cunoscutul scriitor și-a notat ideile și părerile transmise către Scotland Yard cu privire la identitatea celebrului criminal în serie supranumit Jack Spintecătorul.Multe dintre aceste însemnări au fost folosite pentru redactarea acestei piese de teatru originale care combină fantezia unui personaj inventat, dar cunoscut în întreaga lume – Sherlock Holmes, cu realitatea unuia dintre cei mai cruzi ucigași ai acelor ani. Juxtapunerea, deși riscantă, este cu siguranță extrem de intrigantă și surprinzătoare, lucru dovedit și de prezența ei pe marele ecran, existând cel puțin două filme în care apare această juxtapunere antrenantă: Murder by decree de Bob Clark (cu mari actori precum Cristopher Plummer, Donald Sutherland și James Mason) și A Study In Terror (cu Judi Dench, Frank Finlay, John Neville), unde marele detectiv este chemat să investigheze crimele misterioase din Whitechapel urmând pistele și indiciile cercetate și analizate în realitate de Scotland Yard în acea perioadă.În același timp, piesa tratează problematica dualității binelui și răului în sinea fiecărei persoane și lupta continuă dintre bine și rău care se dă în fiecare din noi.Biletele se pot achiziționa prin rețeaua bilet.ro. Există două categorii de prețuri: categoria I VIP: 150 lei și categoria II: 120 lei.Se oferă bilete reduse la 80 lei pentru pensionari, studenți, liceeni și copii.