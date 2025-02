Lansare de carte ca un spectacol de divertisment, marca Ion Tița-Călin

Știam că așa se va întâmpla! În urmă cu doi ani, colegul nostru Ion Tița-Călin se retrăgea la pensie, dar nici pe departe din activitatea jurnalistică. Mereu la curent cu tot ceea ce se întâmplă în domeniul pe care l-a păstorit, economia, Ion Tița-Călin nu a abandonat pasiunea pentru scris, iar faptul că acum are timp liber la discreție l-a ajutat să consemneze o nouă apariție editorială.Sâmbătă, 1 februarie 2025, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanța, Ion Tița-Călin a lansat volumul „Regrete pentr-un vers nescris”, într-o atmosferă deloc sobră, mai repede caracterizată drept spectacol de divertisment, care s-a încheiat cu multe aplauze de simpatie și admirație.Volumul „Regrete pentr-un vers nescris”, publicat prin grija Editurii „ExPonto” și cu sprijinul companiei Rel Syspro din Constanța, având subtitlul „Umor și satiră cu ritm și rimă”, este structurat în patru capitole distincte: Poeme cu dedicație; Poeme răzlețe; Microfabule; Pișcături epigramistice.Cu ajutorul străvechilor mijloace poetice: versul, ritmul și rima, Ion Tița-Călin a creionat portretele scriitorilor: Ovidiu Dunăreanu, Dan Norea, Ananie Gagniuc, Ionuț - Daniel Țucă, Petru Brumă, Aurel Lăzăroiu, Traian Brătianu, Constantin Iordan, Constantin Gornea, Corneliu Caraivan, Florin Alexandru Collombo, Florin Giurcă, Diana Dobrița Bîlea și Gabriela Vlad – așa cum au fost surprinse în clipa în care și-au lansat propriile volume.Audiența l-a copleșit cu elogii pe autorI-au fost alături la eveniment membri ai Clubului Umoriștilor Constănțeni, ai Uniunii Scriitorilor și Uniunii Ziariștilor Profesioniști, prieteni, cunoștințe și vecini.Umoriștii constănțeni, aflați sub comanda președintelui în exercițiu, Ionuț - Daniel Țucă, și președintelui fondator, Dan Norea, au dat un recital de poezie veselă și epigrame înțepătoare cu dedicație, în vizor fiind chiar protagonistul lansării. Prezent la eveniment, maestrul Leonte Năstase i-a imortalizat în portrete pe participanți.„Sub tirul artileriei umoriștilor, eu m-am prăbușit de la înălțimea discursurilor elogioase despre volum și autor, rostite de scriitorul Ovidiu Dunăreanu – președintele Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor Români și scriitoarea Diana Dobrița Bîlea. Mi-am revenit cu greu și, punând mâna pe muzicuță, am declanșat un contraatac, mitraliind adunarea cu un cântec vesel dedicat domnițelor. Însuflețită, mulțimea m-a urmat în bătălie, cântând alături de mine.Stimați prieteni, pe fondul exploziei de veselie, spectacolul a fost urmat de o dispariție ce eclipsează furtul tezaurului dacic din Olanda: toate cele 140 de exemplare ale volumului aduse de autor la eveniment, cu tot cu autografe, s-au făcut nevăzute”, a mărturisit, copleșit, Ion Tița-Călin.Iar colegii de la „Cuget Liber” îi doresc sănătate și la cât mai multe asemenea evenimente tonice!