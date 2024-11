Opinie – „Deșteaptă-te, române! Jaful rusesc a fost imens!”

Eu, Ion TIȚA-CĂLIN, mi-am petrecut copilăria (anii ‘50) sub ocupația sovietică. În acele vremuri, rușii ne jefuiau țara, cărând totul peste graniță și înfometându-i pe români. La oraș, toate alimentele se vindeau pe cartelă, cu țârâita: pâinea, laptele, ouăle, carnea, brânza, untura și uleiul. Noi, localnicii, aveam dreptul să cumpărăm un singur kilogram de carne, pe lună.În Constanța, rușii ocupaseră cele mai arătoase case, aruncându-i pe proprietari în stradă, doar cu hainele de pe ei. Pe strada Ion Bănescu, pe care am locuit eu, mai mult de jumătate din locuințe erau ocupate de ofițerii ruși, care își aduseseră și familiile cu ei.În garnizoana rusească, situată pe strada Mircea cel Bătrân, exista un depozit alimentar uriaș, de unde ofițerii ruși își procurau toate bunătățile pământului, pe gratis. Noi, copilașii români, am reușit, de câteva ori, să pătrundem în acel „Paradis”, însoțiți de câte un vecin, ofițer rus, care, făcându-și pomană, ne lua cu el, permițându-ne să ne „încărcăm” sacoșa cu câte un kilogram de carne. La poartă, le spunea soldaților, care erau de pază, că marfa este a lui. Ajunși acasă, noi, copiii români, împărțeam „prada” la trei - patru familii.Sub ocupație, toate întreprinderile aveau o dublă conducere: sovietică și română. Directorul rus avea misiunea de a confisca o parte din venituri și producție, pentru a fi livrate Uniunii Sovietice, chipurile în contul „datoriei de război”. Jaful rusesc a fost imens.Ocupanții promovau o politică dură de îndoctrinare a populației române. La școală, limba rusă era disciplină obligatorie. În cinematografe se difuzau numai filme rusești, librăriile și bibliotecile erau sufocate de literatura rusă, iar propaganda sovietică domina emisiunile radiofonice și presa.Astăzi, Rusia vrea să își extindă influența și teritoriile, prin toate metodele: război terestru, aerian și pe mare, război economic, informatic, spionaj și propagandă. Observăm că și-a câștigat adepți, susținători și prieteni printre oamenii de rând, afaceriștii și politicienii din Europa și America.Rezultatele șocante ale primului tur al alegerilor preyidenţiale din România demonstrează că influența rusească este extrem de puternică în rândul populației și politicienilor din țara noastră. Șocul este cu atât mai mare, cu cât totul s-a petrecut fără ca nimeni să prindă de veste, prin metode subversive, care trebuie investigate de autoritățile statului român și ale Uniunii Europene.Dragi români, eu unul nu vreau ca țara noastră să ajungă, din nou, sub cizma rusească. Copiii, nepoții și strănepoții noștri nu trebuie să treacă prin experiența dureroasă a generației mele, care a trăit sub ocupația sovietică. Vă îndemn să deschideți ochii, să alegeți cu capul viitorul conducător al țării! Fiți conștienți de pericolul imens ce amenință România, familiile voastre și propria voastră existență! Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte și nu da ascultare propagandei rusești!