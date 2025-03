Studente ale Facultății de Matematică și Informatică, medaliate la o competiție internațională

Miruna-Corina Ilie și Anna Calinovici, studente în anul I la Facultatea de Matematică și Informatică (FMI) a Universității Ovidius din Constanța (UOC), au obținut medalii de aur și bronz în cadrul celei de-a de-a XIX-a ediţii a Concursului Internațional Studențesc de Matematică SEEMOUS (South-Eastern European Mathematical Olympiad for University Students), care a avut loc în Albania, în perioada 4 - 9 martie 2025.UOC a fost reprezentată la competiție de o echipă coordonată de lect. univ. dr. Gabriel Iorgulescu, din care a făcut parte și Cristina Raftu, studentă în anul II, la programul Matematică informatică al FMI.„Ne bucurăm de performanțele remarcabile ale studentelor noastre! Miruna-Corina Ilie a obținut medalia de aur, cu un punctaj aproape perfect, iar Anna Calinovici a câștigat medalia de bronz, având, de asemenea, un rezultat foarte bun. Este al doilea an la rând în care echipa UOC se numără printre premianți, după ce, la ediția precedentă, studenta noastră, Andreea Lungan, a fost medaliată cu bronz”, precizează conf. univ. dr. Gabriela Badea, prodecanul FMI.La competiția din acest an au participat 111 studenți, din țări precum: Grecia, Turkmenistan, Macedonia de Nord, Albania, Bulgaria, România.Societatea Matematică din Europa de Sud-Est organizează, începând cu anul 2007, Concursul Studențesc de Matematică SEEMOUS, care le oferă studenților pasionați de matematică oportunitatea de a-și demonstra abilitățile și cunoștințele din domeniu, reprezentând, totodată, o platformă prin care aceștia își pot dezvolta noi competențe.