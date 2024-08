Timp Liber. Telegondola Mamaia, un adevărat simbol al stațiunii!

O plimbare cu telegondola durează 8 – 12 minute și se desfășoară pe o lungime de doi kilometri între Hotel Perla și Cazino, pe ambele sensuri. În timpul călătoriei cabinele plutesc la o înălțime maximă de 50 de metri, trecând pe deasupra celor mai înalte hoteluri ale stațiunii. Așezați confortabil pe canapelele din interiorul telegondolelor, veți admira Marea Neagră, dar și întreaga stațiune.





„În fiecare an am venit și ne-am cazat în Mamaia. Nu am ratat niciodată o plimbare cu telegondola care este cu adevărat o pată de culoare pentru întreaga stațiune. Priveliștea este minunată și le recomand tuturor să experimenteze această senzație măcar o dată. Copiii sunt și au fost întotdeauna foarte încântați”, a declarat pentru redactorii „Cuget Liber”, Mariana Alexe, turistă din Brăila.





Programul de funcționare este 12.30-22.30, iar tariful de călătorie pentru o persoană (doar dus) este de 30 de lei. În fiecare zi de luni este programată revizia tehnică până la ora 15.00. Copiii cu vârsta sub șapte ani și persoanele cu dizabilități beneficiază de gratuitate.





Telegondola Mamaia a fost inaugurată în anul 2004 și de atunci a devenit un adevărat simbol al stațiunii. Turiștii se pot bucura și vara aceasta de senzațiile frumoase pe care le oferă o călătorie deasupra tuturor.