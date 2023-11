The Beatles a lansat ultima melodie a trupei. Piesa intitulată „Now And Then” a fost începută acum 45 de ani, cu primele note scrise de John Lennon în 1978 și a fost terminată anul trecut. Toți cei patru membri The Beatles apar pe piesă, fiind ultima atribuită lui Lennon, McCartney, Harrison și Starr, transmite BBC.







Simultan, melodia a ajuns pe YouTube și pe serviciile de streaming, precum Spotify, Apple Music și Amazon Prime Music. Ca cercul să fie complet, ultima piesă a trupei este lansată (fizic) ca dublu single, cu debutul lor din 1962, „Love Me Do”. Copii CD, vinil și casete vor fi disponibile de vineri. Și, din 10 noiembrie, melodia va fi inclusă în versiunile nou remasterizate și extinse ale albumelor cu cele mai mari hituri The Beatles. Demo-ul original a circulat ani de zile, dar a fost terminat în studio anul trecut de Sir Paul McCartney și Sir Ringo Starr. George Harrison este auzit cu acordurile de chitară ritmică pe care le-a înregistrat în 1995, iar producătorul Giles Martin a adăugat un nou aranjament de coarde.







„A-i auzi pe John și Paul cântând primul refren împreună, este cel puțin puternic,” a spus Rob Sheffield de la revista Rolling Stone. „Am plâns ca un copil când l-am auzit”, a adăugat Lauren Laverne, de la BBC 6 Music. „Superb”” Povestea „Now and Then” Povestea cântecului începe în 1978, când Lennon a înregistrat un demo cu voce și pian la casa lui din New York.







După moartea sa, văduva sa, Yoko Ono, le-a dat înregistrarea colegilor din trupă pe o casetă care conținea și înregistrări cu repetițiile pieselor „Free as a Bird” și „Real Love”. Cele două melodii au fost finalizate și lansate ca single-uri în 1995 și 1996, marcând primul material „nou” al The Beatles timp de 25 de ani.