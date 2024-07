Universitatea ”Ovidius”, în elita consorțiilor europene, datorită unui proiect finanțat de UE

Comisia Europeană a anunțat, recent, rezultatele cererii de propuneri din acest an pentru „Inițiativa privind Universitățile Europene”, finanțată de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+.Astfel, Universitatea „Ovidius” din Constanța (UOC), în calitate de membră a Consorțiului European ARTEMIS, a obținut statutul de „Universitate Europeană”, alături de instituțiile partenere: Université Clermont Auvergne (UCA), Clermont-Ferrand, Franța (coordonator al consorțiului), Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg (OTH), Regensburg, Germania, University of Applied Sciences (VIVES), Bruges, Belgia, Panepistimio Ioanninon (UoI), Ioannina, Grecia, Tallinna Tehnikakõrgkool (TTK), Tallinn, Estonia; Høgskulen på Vestlandet (HVL), Bergen, Norvegia și Università degli Studi di Perugia (Unipg), Italia.„Prin Consorțiul ARTEMIS (Alliance for Regional Transition, Equality, Mobility, Inclusion and Sustainability) ne dorim să construim împreună un viitor în care învățământul superior servește ca un catalizator puternic pentru dezvoltarea regională durabilă și încurajează colaborarea internațională. Misiunea noastră este de a crea o Universitate Europeană dinamică și incluzivă, care să valorifice puterea mobilității pentru a stimula inovarea, cercetarea, schimbul cultural și creșterea economică între regiuni”, precizează prof. univ. Marie-Elisabeth Baudoin, coordonator de proiect ARTEMIS, prorector al Universității Clermont Auvergne responsabil cu Strategia internațională și europeană, pe site-ul eu-artemis.eu, al noii universități europene.„ARTEMIS este un proiect de suflet, ambițios, care va genera interacțiuni productive cu celelalte universități partenere și va dezvolta cunoștințe și competențe multiple, inclusiv inter- și transdisciplinare prin comunitatea academică, în colaborare cu toți membrii comunității tomitane interesați, companii, școli și licee, asociații sociale și culturale. Calitatea de membru al unei Universități Europene ridică prestigiul național și internațional al unei instituții academice, dar impune standarde europene privind reducerea inegalităților, accesul crescut la o educație de calitate și crearea unor șanse reale de succes pentru toți studenții și angajații noștri”, precizează prof. univ. dr. Liliana Ana Tuță, prorector UOC pentru relații internaționale.Din „Inițiativa privind Universitățile Europene” fac parte, în acest moment, 64 de alianțe din 35 de state. Aceste alianțe au o distribuție geografică bine proporționată în cadrul Uniunii Europene, promovează idealurile și valorile de multidisciplinaritate, multiculturalism și multilingvism, incluziune și responsabilitate, schimbare prin încurajarea inovației veritabile și a transformării sociale, păstrând specificul teritoriilor, regiunilor și comunităților locale.