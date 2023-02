Val de critici la adresa BRIT Awards 2023. La categoria ''artistul anului'', nominalizați în exclusivitate bărbați

În cadrul unei gale desfăşurate sâmbătă seară la Arena O2 din Londra şi prezentată pentru al doilea an consecutiv de actorul britanic de stand-up Mo Gilligan, au fost atribuite cele mai importante recompense ale industriei muzicale pop din Marea Britanie.La o săptămână după succesul obţinut la gala premiilor Grammy, Harry Styles a fost marele învingător al galei BRIT Awards 2023, după ce a câştigat sâmbătă seară toate cele patru categorii la care a fost nominalizat, informează Reuters.BRIT Awards sunt decernate de Industria Fonografică Britanică (British Phonographic Industry) şi recompensează cele mai populare creaţii lansate pe parcursul anului precedent de industria muzicală din Marea Britanie.Cântăreţul s-a impus la categoriile ''albumul anului'', graţie materialului discografic ''Harry's House'', ''cântecul anului'' cu hitul synth pop ''As It Was'', ''cel mai bun artist pop/R&B'' şi ''artistul anului'', una dintre cele două categorii neutre din punctul de vedere al genului introduse anul trecut după ce organizatorii BRIT awards au decis să renunţe la distincţiile masculin-feminin.În 2023, nominalizaţii în categoria ''artistul anului'' au fost în exclusivitate bărbaţi, ceea ce a stârnit un val de critici în industrie şi pe reţelele de socializare.Potrivit unui comunicat publicat pe pagina de internet a BRIT Awards, categoriile neutre la gen au fost introduse astfel încât artiştii să fie judecaţi ''exclusiv pentru calitatea şi popularitatea creaţiilor lor şi nu pentru cine sunt sau cum aleg să se identifice''.Organizatorii ''conştientizează şi împărtăşesc dezamăgirea'' stârnită de absenţa femeilor din lista nominalizărilor, se mai spune în comunicat. ''Un factor decisiv l-a reprezentat, din păcate, numărul relativ mic de lansări cu succes comercial ale unor artiste în 2022 în comparaţie cu cele ale bărbaţilor'', potrivit comunicatului.''Dintre cei 71 de artişti eligibili de pe lista lungă, doar 12 (17%) sunt femei. Recunoaştem aceste chestiuni ca parte din problema mai largă legată de reprezentarea femeilor în muzică şi care trebuie de asemenea abordate''.Cântăreaţa Rina Sawayama a apreciat decizia de înfiinţare a categoriilor neutre la gen, dar a spus că lista nominalizaţilor ar trebui să fie mai lungă.Trupa indie rock Wet Leg a fost recompensată în categoria ''cea mai bună trupă a anului'' şi ''cel mai bun artist debutant''.Cântăreaţa americană Beyonce a fost desemnată ''cel mai bun artist internaţional'', iar hitul său ''Break My Soul'' a câştigat ''cântecul internaţional al anului''.