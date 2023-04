Vin vești despre zeci de elevi constănțeni calificați la olimpiadele naționale

Dacă unele olimpiade, ajunse la faza națională, s-au încheiat deja, altele urmează să aibă loc în acest week-end, seria competițiilor fiind programată până la finele lunii aprilie.În acest an, ștacheta performanței a fost ridicată la un nivel foarte înalt de 10 elevi de excepție ai Școlii „Gheorghe Țițeica”, ce au obținut 12 calificări la etapele naționale ale olimpiadelor școlare, după cum ne-a informat prof. Veronica Hagi, consilier de imagine. Elevii Eva Pavlicu (a VIII-a D) și David Daniel Coman (a VII-a E), coordonați profesoarele Adina Netedu, Dorina Șacu și Doinița Stoian au obținut calificarea la faza finală a Olimpiadei de limba engleză. La etapa națională a Olimpiadei de limba și literatura română s-au calificat elevii David Egorov (a V-a D), prof. coordonator Mihaela Străjeru, Alesia-Cristiana Olteanu (a VI-a E), prof. coordonator Nicoleta Ivanov, respectiv Sara-Maria Mihaiu și Vlad-Ioan Ferencz (a VI-a E), prof. coordonator dr. Veronica-Diana Hagi. De asemenea, eleva Aysu Seitmola din clasa a VIII-a B, coordonată de prof. Iomer Subihan, s-a calificat la etapa națională a Olimpiadei de limba turcă. Același David Egorov, îndrumat de această dată de prof. dr. Marinica Târziu, va reprezenta județul Constanța la Olimpiada de religie, clasa a V-a, iar elevul Șerban Suciu (a VII-a E), va merge la etapa națională a concursului „Călători prin istorie”, îndrumat fiind de prof. Gabriela Dobre. La etapa națională a Olimpiadei interdisciplinare de cultură și spiritualitate vor merge elevele Sara-Maria Mihaiu și Andrei-Cristina Ioana, din clasa a VI-a E, coordonate în tandem de către prof.dr. Marinica Târziu și Veronica-Diana Hagi. Acestor elevi pregătiți de profesorii Școlii „Gheorghe Țițeica” li se alătură eleva clasei a VII-a B, Julia Mircea-Irene care, îndrumată de învățător Elena Guriotis, de la Comunitatea Elenă Koinothta „Elpis”, s-a calificat la Olimpiada națională de limbă neogreacă.Liceul Teoretic “Nicolae Bălcescu” din Medgidia se mândrește cu cei 45 de elevi participanți la etapele județene ale olimpiadelor școlare. Dintre aceștia, un număr de 20 de elevi au obținut premii și mențiuni la disciplinele: limba latină, limba franceză, limba engleză, limba turcă, biologie, informatică, matematică, logică, religie și religie musulmană.Pentru etapele naționale ale olimpiadelor școlare le urăm succes celor 5 elevi calificați și multă putere de muncă profesorilor îndrumători.La olimpiada națională a sportului școlar suntem mândri că am fost reprezentați de 5 echipe la etapele județene. Trei echipe au obținut locul II pe județ iar două echipe au obținut locul I și participă mai departe la etapele superioare.Și dacă miercuri, 5 aprilie, scriam de performanța elevului Alexandru Burileanu, de la Școala Gimnazială „Gala Galaction” din Mangalia, joi, 6 aprilie, prof. Maria Ciocîia ne-a transmis că și Rareș Flore, elev în clasa a VII-a, s-a calificat la etapa naționala a olimpiadei la Limba Engleză, ce va avea loc la Cluj Napoca, în perioada 9-13 aprilie, având ca îndrumător pe prof. Ana Caramet, iar Carla Mirciou, colegă de clasă cu Rareș Flore, s-a calificat la etapa națională a olimpiadei la Cultura și Spiritualitate ce va avea loc la Alba Iulia, în perioada 24-30 aprilie (profesori îndrumători Elena Petcu - limba și literatura română, iar Ioniţă Gabriela - religie).