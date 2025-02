”Visul”, primul one woman show din România, pe scena Clubului SNC Constanța

În luna femeii, pe scena Clubului SNC Constanța, soprana Stephanie Radu va oferi constănțenilor, în premieră, primul one woman show din România, intitulat „Visul”, pe 9 martie 2025, de la ora 18,30.Creat cu pasiune și dedicare de Stephanie Radu, „Visul” pornește de la o idee simplă: femeia este lumină, iar această lumină merită celebrată în toate formele ei – vulnerabilă, puternică, iubitoare și autentică.În centrul spectacolului se află femeia, cu toate nuanțele ei. Este o poveste despre iubirea de sine, despre fragilitatea care ascunde o forță imensă, despre curajul de a te regăsi și de a-ți trăi propriul vis. Fiecare piesă, fiecare poezie a fost atent aleasă pentru a crea o legătură profundă între artist și public.Prin piese captivante precum „La Llorona”, „Je t’aime”, sau compoziții proprii, „Regalo di Natale”,„Inimă” sau „Visul”, spectacolul te poartă printr-un carusel de emoții: de la melancolie, la speranță, la bucuria pură de a trăi. Fiecare notă vibrează cu sufletul tău, iar vocea Stephaniei devine puntea care te leagă de această lume magică.Decorul simplu și luminile delicate creează un cadru intim, în care atenția cade pe emoție, pe cuvânt, pe vibrația fiecărei note. Este o invitație la introspecție, un moment în care spectatorii pot simți că sunt parte din poveste.Intrare pe bază de invitație în limita locurilor disponibile.O carieră impresionantă pe scenele lumiiStephanie Radu este o soprană de elită, recunoscută atât pentru excelența sa vocală, cât și pentru impactul cultural pe care îl generează prin proiectele sale inovatoare. Cu un palmares impresionant de peste 400 de premii obținute la concursuri naționale și internaționale de muzică ușoară, canto clasic, balet și pian, ea s-a impus ca una dintre cele mai versatile și apreciate artiste ale generației sale. De asemenea, a fost onorată cu diplome de excelență oferite de ambasadele Turciei și Ucrainei pentru contribuțiile sale artistice și culturale.A evoluat pe scene de prestigiu din întreaga lume, având apariții remarcabile în Italia, Slovenia, Ucraina, Germania, Spania, Bulgaria, Franța, Turcia și multe altele. Printre experiențele sale de neuitat se numără și participarea în cadrul festivalului internațional “The Magic Music Days of Disneyland” la Disneyland Paris în 2010.În prezent, Stephanie Radu ocupă funcția de consultant artistic la Opera Națională din București și este directorul propriei firme de evenimente culturale, “Stephanie Events”. Sub această umbrelă a creat și coordonat o serie de spectacole și concepte artistice de mare impact, printre care: Crăciunul lui Nicholas, Înger deghizat în femeie, Crăciunul iubirii, Tărâmul Poveștilor, Vis de iubire, Dulce-i gRaiul românesc, Din suflet, pentru suflet, cu suflet, Visul.