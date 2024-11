Ziua Dobrogei, sărbătorită la Cumpăna printr-o serie de evenimente artistice multiculturale

Cu ocazia Zilei Dobrogei, sărbătorită anual pe 14 Noiembrie, comuna Cumpăna a organizat o serie de evenimente dedicate celebrării moștenirii istorice și culturale a regiunii dintre Dunăre și Marea Neagră. Sub tema „DOBROGEA - MOZAIC ETNIC ȘI CULTURAL”, programul a oferit o incursiune emoționantă în diversitatea etnică și culturală a Dobrogei, aducând în prim-plan talentul tinerilor artiști locali.







Ziua Dobrogei este sărbătoarea care marchează unirea acestui străvechi teritoriu românesc la Patria Mamă, în urmă cu 146 de ani, după mai bine de patru secole de stăpânire otomană. Încă din 2015, românii sărbătoresc această zi ca simbol al moștenirii culturale și spirituale dobrogene, un „colț de Rai” care a devenit un veritabil mozaic de culturi și tradiții.

În comuna Cumpăna, festivitățile au fost deschise de un spectacol pregătit de copiii și tinerii instituțiilor de învățământ locale. Printre momentele artistice deosebite s-au numărat: suite de dansuri dobrogene susținute de Ansamblurile Folclorice „Boboceii Cumpenei” și “Mugurașii Cumpenei”, sub îndrumarea maestrului coregraf Constantin Olteanu; dansul macedonesc „Pamporea”, interpretat cu pasiune de Ansamblul „Româncuța”, a adus un omagiu comunității aromâne din Dobrogea; preșcolarii de la Grădinița „Paradisul Copiilor” au prezentat momentul „Dobrogea mea”; grupele „Buburuzeˮ și „Albinuțeˮ, sub îndrumarea doamnelor educator Camelia Zamfir și Elena Ivașcu; preșcolarii de la Grădinița „Sfânta Maria” au susținut momentul „Micii dobrogeni – Cântec, joc și voie bună” - Grupa „Tom și Jerry”, sub îndrumarea doamnelor educator Gabriela Achim și Violeta-Elena Chiorpec; un dans popular autentic, „Geampara”, a fost oferit de preșcolarii de la Grădinița „Florilor”, care au demonstrat frumusețea și ritmul folclorului local, Grupa mare „Laleleˮ, sub îndrumarea doamnelor educator Andreea Fieraru și Carmen Istrate.







În plus, cu ocazia acestei mari sărbători, publicul a fost invitat să admire o expoziție de artă organizată de domnul Marian Vintilă, profesor al Liceului Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” și coordonator al atelierului de pictură „Lumină și Culoare” din Cumpăna. Biblioteca comunală, prin grija doamnei bibliotecar Luminița Cioroiu, a prezentat și o expoziție de carte veche, aducând în atenție valorile și tradițiile scrise ale Dobrogei.







Dobrogea, cu istoria sa milenară, multiculturalitatea și frumusețea naturală unică, rămâne un model de conviețuire și armonie, pe care locuitorii din comuna Cumpăna îl celebrează cu mândrie și respect în fiecare an.