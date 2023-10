Ziua Internațională a Mării Negre celebrată la Constanța

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” din Constanța organizează, marți, 31 octombrie, un workshop intitulat Inițiativa de creștere albastră pentru cercetare și inovare în Marea Neagră. Întâlnirea are loc cu ocazia Zilei Internaționale a Mării Negre.







La eveniment și-au anunțat participare: Prof.dr. Adrian Stănică, Director General al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină (GeoEcoMar), Universitatea Ovidius Constanța , Conf.Dr.Marius Skolka, Decan Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Gheorghe Constantin, Director General Adjunct Direcția Managementul Resurselor de Apă, Instituția Prefectului Județul Constanța, Silviu-Iulian Coșa, Prefect, Commission on the Protection of the Black Sea against Pollution, Irina Makarenko, Pollution Monitoring and Assessment Officer, General Fisheries Commission for the Mediterranean, Konstantin Petrov GFCM Subregional Coordinator for the Black Sea, Black Sea Assistance Mechanism - Common Maritime Agenda for the Black Sea, Mihaela Mirea, Coordinator, Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, Gabriel Popescu, Director Direcția Politici și Inspecții Maritime Constanța, Poliția de Frontieră Română, comisar șef Alexandru Oae, Director Adjunct Garda de Coastă, Direcţia Hidrografică Maritimă „Comandor Alexandru Cătuneanu”, comandor Lucian Dumitrache, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării”, Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Prorector Comandor Conf.Dr.ing. Dinu-Vasile Atodiresei, ONG Mare Nostrum, Marian Paiu, Director Executiv. Prelegerile se vor încheia cu inițiativa „Cercetător pentru o zi!” susținută de studenți ai Universității Ovidius, de la Ecologie și protecția mediului și de la Geografie.







Ziua internaţională a Mării Negre este sărbătorită an de an la 31 octombrie, dată la care, în 1996, a fost semnat Planul Strategic de Acţiune pentru Marea Neagră de către cele şase ţări riverane Mării Negre, respectiv Bulgaria, Georgia, România, Rusia, Turcia şi Ucraina.