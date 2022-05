Ziua mondială pentru diversitate culturală marchează solidaritatea intelectuală şi morală a omenirii

Nu se putea coincidență mai fericită decât aceea de a celebra Ziua Constanței, pe 21 mai, într-o zi în care mapamondul marchează Ziua mondială pentru diversitate culturală pentru dialog şi dezvoltare, stabilită la iniţiativa Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO).Și când am pomenit de coincidență, ne-am referit la faptul că Dobrogea este percepută și valorizată în mentalul public ca un mozaic de etnii și culturi, un teritoriu-model al dialogului interreligios și intercultural.Această zi sărbătoreşte nu numai bogăţia culturilor lumii, dar şi rolul esenţial al dialogului intercultural pentru realizarea păcii şi a dezvoltării durabile, se arată pe site-ul UNESCO, https://en.unesco.org . În această zi, UNESCO doreşte să facă un apel către toată lumea pentru a celebra diversitatea culturală, prin care vom putea construi solidaritatea intelectuală şi morală a omenirii, spune directorul general al UNESCO, Audrey Azoulay, în mesajul său din 2022, postat pe site-ul https://en.unesco.org/ . Anul 2022 marchează sfârşitul "Deceniului internaţional pentru apropierea culturilor", care urmăreşte să promoveze înţelegerea şi cunoaşterea reciprocă a diversităţii culturale, etnice, lingvistice şi religioase. Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a proclamat perioada 2013-2022 drept "Deceniul internaţional pentru apropierea culturilor" în decembrie 2012, prin Rezoluţia 67/104, se aminteşte pe site-ul https://www.un.org/ Ce-a de-a XXXVI-a ediţie a Festivalului Internaţional de Folclor 'Hercules-2006', manifestare ce a cuprins parade ale portului popular şi o serie de spectacole, la care şi-au dat concursul ansambluri de muzica populara din Germania, Franta, Cipru, Grecia, Turcia, Serbia, Sry Lanka, Italia, India, Croaţia şi România.Deceniul internaţional pentru apropierea culturilor (International Decade for the Rapprochement of Cultures, IDRC) se bazează pe impulsul puternic creat de realizările atât ale Deceniului internaţional pentru o cultură a păcii şi a non-violenţei pentru copiii lumii (2001-2010), cât şi ale Anului internaţional pentru apropierea culturilor (2010), se arată şi pe site-ul https://en.unesco.org/ . Actuala creştere a conflictelor aprinse, a actelor de violenţă şi a intoleranţei necesită acţiuni urgente. Popoarele şi naţiunile trebuie să îşi unească forţele pentru dezvoltarea unei conştiinţe globale universale fără stereotipuri şi prejudecăţi. Deceniul internaţional pentru apropierea culturilor trebuie înţeles ca un angajament de abordare a acestei nevoi presante de a lua în considerare şi de a demonstra clar noi coordonări între diversitatea culturală şi valorile universale. "Apropierea culturilor" implică faptul că securitatea internaţională şi incluziunea socială nu pot fi atinse în mod durabil fără un angajament faţă de principii precum demnitate umană şi solidaritate, care sunt pietrele de temelie ale convieţuirii umane, în toate credinţele şi ideologiile laice. ( https://en.unesco.org/ ).UNESCO a lansat mişcarea globală "ResiliArt", al cărei scop este să găsească căi de a încuraja protecţia şi promovarea diversităţii culturale în momente dificile precum cele provocate de pandemia de COVID-19.Deschiderea celei de-a VII-a ediţii a Festivalul Ceaiului şi al Cafelei , găzduită de ceainăria 'La Un Ceai'; demonstraţie de arte marţiale şi ceremonia ceaiului în China, momente susţinute de Institutul Confucius din Bucureşti.Mişcarea ResiliArt este un efort global de a sprijini artiştii şi de a asigura accesul tuturor la cultură, potrivit https://en.unesco.org/ . Criza din sănătate provocată de noul coronavirus a scufundat economia globală într-o recesiune. În timp ce miliarde de oameni din întreaga lume apelează la cultură ca sursă de confort şi conexiune, sectorul creativ nu a fost scutit de impactul COVID-19. Acesta este motivul pentru care UNESCO a lansat ResiliArt, o mişcare globală la care se alătură profesioniştii din domeniul culturii din întreaga lume şi care aruncă o lumină asupra stării actuale a industriilor creative prin discuţii virtuale. Devastarea adusă întregului lanţ valoric al culturii va avea un impact de lungă durată asupra economiei creative. ResiliArt îşi propune să asigure continuitatea conversaţiilor, schimbul de date şi eforturile de promovare mult timp după ce pandemia va fi încetat. De asemenea, în septembrie 2022 va fi organizată Conferinţa Mondială UNESCO pentru Politici Culturale şi Dezvoltare Durabilă - Mondicult 2022. Conferinţa va fi o ocazie istorică pentru ca factorii de decizie la nivel global, factorii de decizie privind politicile culturale şi personalităţile-cheie din acest sector să se adune pentru a face un schimb deschis de practici inovatoare, să prevadă elaborarea de politici şi să consolideze cooperarea internaţională şi multilaterală pentru a face faţă noilor realităţi mondiale ca un singur tot, ghidat de Agenda 2030. ( https://en.unesco.org/ ) În cadrul celei de-a 31-a sesiuni a conferinţei generale a UNESCO, desfăşurată la Paris la 2 noiembrie 2001, a fost adoptată Declaraţia universală privind diversitatea culturală. Articolul 1 al acestei Declaraţii stipulează: "Ca sursă de schimburi, inovaţie şi creativitate, diversitatea culturală este necesară umanităţii aşa cum biodiversitatea este pentru natură. În acest sens, patrimoniul comun al umanităţii trebuie să fie recunoscut şi afirmat pentru generaţiile prezente şi viitoare", conform www.mae.ro . La 20 decembrie 2002, Adunarea Generală a ONU a decis, prin Rezoluţia 57/249, proclamarea zilei de 21 mai drept Ziua mondială pentru diversitate culturală, pentru dialog şi dezvoltare. Odată cu adoptarea, în septembrie 2015, a Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, de către ONU, şi a Rezoluţiei 57/249 privind Cultura şi Dezvoltarea Durabilă, de către Adunarea Generală a ONU, în decembrie 2015, mesajul Zilei mondiale pentru diversitate culturală, pentru dialog şi dezvoltare este mai important ca oricând. Cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă pot fi cel mai bine realizate prin valorificarea potenţialului creativ al diverselor culturi ale lumii şi prin angajarea într-un dialog continuu pentru a exista siguranţa că toţi membrii societăţii beneficiază de dezvoltarea durabilă, mai subliniază site-ul https://en.unesco.org/