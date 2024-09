90% din solicitările de pe portalul Registrului Comerţului, procesate automat de roboţi

Ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Bogdan Ivan, a declarat că 90% din solicitările făcute pe noul portal al Registrului Comerţului au fost procesate automat de către roboţi, fără intervenţie umană, iar diferenţa este acoperită de funcţionari într-un ritm de aproximativ 2.000 de cereri pe zi.„În momentul de faţă, s-a optimizat şi, după ce am intervenit cu colegii mei de la minister, cu cei mai buni specialişti pe care îi avem, împreună cu companiile care au lucrat acolo, am remediat în 24 de ore problemele semnalate şi mă bucur că au fost semnalate la timp, ca să putem să le dăm şi noi suportul tehnic colegilor de la Registrul Comerţului.Din 221.000 de solicitări depuse online, 196.000 au fost procesate automat de roboţi, cu intervenţie umană zero, pentru că au fost făcute instant de către sistemul informatic răspunsurile la 196.000 cereri. Diferenţa - care au avut nevoie de intervenţie umană - este evident că se fac într-un ritm de aproximativ 2.000 de solicitări pe zi.În contexul lunii august şi al concediilor şi al unor concedii medicale, a fost o problemă de procesare din partea funcţionarilor a datelor de la Registrul Comerţului”, a explicat Bogdan Ivan.Acesta a dat asigurări că portalul Registrului Comerţului este tehnic funcţional.„Din punct de vedere funcţional, acum se lucrează la optimizare masivă, inclusiv la ceea ce trebuie vorbit despre experienţa utilizatorului, despre eliminarea unor paşi din procesul administrativ. În momentul de faţă, din punct de vedere tehnic, funcţionează sistemul, iar 90% din tot ceea ce se depune şi se solicită pe platforma informatică a Registrului Comerţului se procesează automat, robotizat, fără nicio intervenţie umană”, a spus Ivan.