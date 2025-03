A demarat o nouă ediţie Tezaur. Titluri de stat cu dobânzi anuale de 6,8%, 7,5% şi 7,8%

O nouă ediție a Programului Tezaur, pentru achiziționarea de titluri de stat, a demarat luni, 10 martie, noutatea fiind că acestea pot fi procurate și prin platforma Ghișeul.ro.Constănţenii pot investi în titlurile de stat Tezaur cu maturități de un an, trei ani și cinci ani, cu dobânzi anuale de 6,8%, 7,5%, respectiv 7,8%.De asemenea, în premieră, Ministerul Finanțelor facilitează cetățenilor români care au cont pe platforma Ghișeul.ro și care dețin un card de debit accesul la achiziția online a titlurilor de stat, la doar un click distanță.Titlurile de stat au valoare nominală de un leu și sunt în forma dematerializată.„Titlurile se pot cumpăra după cum urmează: între 10 martie - 2 aprilie 2025, prin platforma Ghișeul.ro; între 10 martie - 3 aprilie 2025, online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unităților Trezoreriei Statului; între 10 martie - 4 aprilie 2025 de la sediul unităților Trezoreriei Statului; între 10 martie - 3 aprilie 2025 în mediul urban și între 10 martie - 2 aprilie 2025 în mediul rural, prin subunitățile poștale ale Companiei Naționale Poșta Română”, se arată într-un comunicat de presă transmis de Ministerul Finanțelor.Pentru achiziționarea titlurilor de stat prin platforma Ghișeul.ro, un investitor trebuie să aibă vârsta mai mare de 18 ani la data efectuării subscrierii, să dețină carte de identitate valabilă în România; să aibă cont pe platforma Ghișeul.ro și să aibă un card de debit emis în România sau în țările agreate pentru Programul Tezaur (listă accesibilă pe site-ul Ministerului de Finanțe, CNPR și pe platforma Ghișeul.ro).Veniturile obținute din investirea în titluri de stat sunt neimpozabile, în timp ce dobânda este anuală și se plătește la datele de plată prevăzute în prospectul de emisiune.Totodată, titlurile de stat Tezaur sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans, iar în plus un investitor are libertatea de a efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni.