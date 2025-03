O nouă emisiune FIDELIS de titluri de stat pentru populaţie. Dobânzi de până la 7,80%!

Constănţenii au o nouă oportunitate de investiţie sigură, după ce Ministerul Finanţelor a lansat vineri, 7 martie, o nouă emisiune FIDELIS de titluri de stat pentru populaţie, în care sunt menţinute condiţii speciale pentru donatorii de sânge.„Tranşa specială dedicată donatorilor de sânge pentru titlurile de stat emise în lei, cu scadenţă la un an, are o dobândă de 7,80%. Donatorii-investitori beneficiază de un prag minim de subscriere redus de la 5.000 de lei la 500 lei”, se arată într-un comunicat de presă transmis de minister.În afară de tranşele speciale, această ediţie FIDELIS conţine şi următoarele emisiuni: titluri de stat în lei, cu scadenţe de un an, trei ani şi cinci ani şi dobânzi de 6,80%, 7,50%, respectiv, 7,80%, şi titluri de stat în euro, cu scadenţe de 2 ani şi 7 ani şi dobânzi anuale de 3,75%, respectiv, 6% .Valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei şi 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv, 1.000 de euro.„În 2025, FIDELIS aduce ca noutate lansări lunare, precum şi posibilitatea de a subscrie, timp de şase zile lucrătoare, încă din prima parte a lunii. Totodată, dobânzile şi scadenţele pentru următoarea ediţie se anunţă la finalul lunii curente pentru emisiunea viitoare. Banii pot fi retraşi oricând, iar câştigurile sunt neimpozabile”, menţionează sursa citată.În procesul de subscriere a titlurilor de stat FIDELIS nu se percep comisioane de către băncile intermediare, iar veniturile obţinute, atât din dobânzi, cât şi din câştigurile de capital sunt neimpozabile. De asemenea, există posibilitatea de a vinde titlurile înainte de scadenţă, primind dobândă aferentă perioadei de deţinere.