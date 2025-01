O nouă ediţie a titlurilor de stat Tezaur. Dobânzi neimpozabile de până la 7,8%!

Constănţenii pot investi, începând de luni, 13 ianuarie, în titlurile de stat Tezaur, cu maturităţi de 1, 3 şi 5 ani, cu dobânzi anuale de 7%, 7,5%, respectiv, 7,8%. Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu şi sunt în forma dematerializată.„Titlurile de stat reprezintă o investiţie sigură, cu o dobândă avantajoasă şi neimpozabilă. În plus, avantajul investiţiei cetăţenilor în titluri de stat este că dobânda plătită din bugetul de stat rămâne în ţară, se duce în buzunarul românilor, iar cetăţenii contribuie prin aceste împrumuturi la o construcţie bugetară mai echilibrată”, a declarat viceprim-ministrul şi ministru al Finanţelor, Tanczos Barna.Titlurile de stat pot fi cumpărate între 13 ianuarie şi 6 februarie online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în spaţiul privat virtual (SPV) pentru titluri lansate prin intermediul unităţilor Trezoreriei Statului. De asemenea, pot fi achiziţionate între 13 ianuarie şi 7 februarie de la sediul unităţilor Trezoreriei Statului, respectiv între 13 ianuarie şi 6 februarie în mediul urban şi 13 ianuarie şi 5 februarie în mediul rural, prin subunităţile poştale ale CN Poşta Română SA.„Veniturile obţinute din investirea în titluri de stat lansate de Ministerul Finanţelor sunt neimpozabile. Dobânda este anuală, plătibilă la termenele prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur sunt transferabile şi se pot răscumpăra în avans.În plus, un investitor are libertatea de a efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri”, se arată într-un comunicat de presă transmis de minister.