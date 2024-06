Mediul de afaceri, din nou bulversat! „Mulţi specialişti vor să iasă din sistem”

Să ai firmă - mai mică sau mai mare -, să rezişti pe piaţă şi să ai nervii de oţel pentru a desluşi toate iţele sistemului fiscal este o adevărată minune. În goana după reducere a deficitului bugetar, după încasări urgente şi reducere a evaziunii, statul concepe tot felul de mecanisme care mai mult bulversează mediul de afaceri, ultima „găselniţă” fiinde-TVA.Executivul a aprobat, la propunerea Ministerului Finanţelor, o serie de acte normative, prin care s-au reglementat modul de implementare a decontului precompletat RO e-TVA şi modul de guvernanţă raportat la atribuţiile autorităţilor implicate în gestionarea acestuia.De asemenea, s-au reglementat şi extinderea utilizării sistemului de facturare electronică şi pentru tranzacţiile între afaceri şi consumatorii finali (B2C), în mod opţional în perioada 1 iulie 2024 - 31 decembrie 2024 şi obligatoriu începând cu 1 ianuarie 2025 şi prelungirea până la data de 30 septembrie 2024 a perioadei de aplicare a HG nr.1326/2023 privind stabilirea tarifelor de primă maxime de asigurare.„Acest sistem e-TVA, deşi are un ţel nobil - combaterea evaziunii fiscale, ne va da mai tare peste cap pe noi, contabilii. Această nouă raportare către ANAF va genera costuri şi birocraţie suplimentare pentru companii. De asemenea, sunt sceptică în ceea ce priveşte creşterea încasărilor la buget. Şi să ştiţi că nu este o glumă că mulţi dintre contabilii cu exprienţă vor să iasă din sistem, la pensie sau să se reprofileze”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Dorina N., expert contabil.Complicat în loc de simplu şi eficientSupărarea celor din breaslă este de înţeles, pentru că statul nu a reuşit până acum să-şi rezolve problemele cu e-Factura şi e-Transport, iar în loc să simplifice procedurile, să creeze un sistem simplu şi eficient, aruncă deja un alt „sac” în cârca specialiştilor contabili. Prin vocea Confederaţiei Patronale Concordia, ei solicită Guvernului să amâne implementarea acestui sistem.„Solicităm Guvernului să amâne implementarea sistemului e-TVA. Suntem cei mai mari susţinători ai digitalizării ANAF, pe care o cerem de un deceniu, dar această digitalizare nu are voie să însemne o povară birocratică în plus pentru contribuabili. Este inadmisibil! Companiile au nevoie să beneficieze de aceste sisteme pentru a-şi simplifica operaţiunile. Nu voi putea niciodată să înţeleg cum şi de ce apar aceste proiecte, fără ca ele să fie discutate cu toate părţile implicate in dialogul social.Nu contestăm necesitatea acestui sistem, ci felul în care el a fost pregătit, fără consultări şi adoptat peste noapte, la care se adaugă şi solicitarea absurdă a ANAF ca tot contribuabilii să facă verificări şi să fie responsabili de ele. Digitalizăm, dar menţinem birocraţia de care ne dorim să scăpăm, iar pentru noi nu este acceptabil”, a declarat directorul executiv al Confederaţiei, Radu Burnete.O presiune suplimentară semnificativăŞI Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) şi-a exprimat profunda preocupare faţă de recentele modificări ale legislaţiei fiscale care vizează e-TVA şi extinderea obligativităţii utilizării facturării electronice şi a raportării facturilor în scop fiscal pentru TVA.„Aceste măsuri, dacă nu respectă principiul proporţionalităţii, riscă să pună o presiune suplimentară semnificativă pe umerii firmelor mici şi mijlocii, precum şi pe profesioniştii contabili care au sarcina sprijinirii companiilor pentru conformare voluntară, care sunt deja suprasolicitate de cerinţele birocratice existente”, au transmis reprezentanţii CECCAR.În acest sens, ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, a avut o şedinţă de lucru cu reprezentanţii CECCAR, în cadrul căreia au fost convenite o serie de modificări în ceea ce priveşte decontul de TVA precompletat.Astfel, s-a convenit abrogarea prevederilor referitoare la nota de justificare privind diferenţele de TVA prevăzute la art. 6 din OUG 70/2024, prorogarea termenului de intrare în vigoare pentru notele de diferenţe TVA şi înlocuirea notei justificative pentru diferenţele de TVA cu notificarea de conformare adaptată modului e-TVA, prevăzut de art. 121, alin. (1) din Codul de Procedură Fiscală, prelungirea termenului pentru notificarea de conformare pentru diferenţele de TVA până la data de 25 a lunii următoare pentru luna precedentă şi revizuirea cuantumului amenzilor.