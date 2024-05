Greșeala pe care majoritatea românilor o fac cu banii strânşi cu greu. Trucuri pentru a reuşi să economisiţi lunar

Despre finanţe a vorbit și Andrei Zaharia, trainer financiar, în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN







Potrivit acestuia, cea mai mare greșeală pe care românii o fac în momentul în care au o anumită sumă economisită este să își cumpere un anumit bun pe care și-l doreau.



”Este o realitate faptul că noi, ca români, când avem anumite resurse financiare, focusul nostru este pe a cheltui banii respectivi. Și nu prea îi punem la treabă, dar trebuie să găsim alte metode și soluții astfel încât să investim, să multiplicăm banii și să ne disciplinăm din punct de vedere financiar. Suntem un popor de consumatori, unde lucrurile sunt destul de vizibile, începând de la ce mașini conduc românii, asta spune foarte multe despre noi. Pentru că vrem să arătăm că avem, să ieșim în față, să epatăm, obținem multă satisfacție din asta. Este o consecință a culturii pe care noi, ca popor, o avem”, a mai spus Andrei Zaharia în exclusivitate în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN.

”Dacă nu reușesc să economisesc nu am altă variantă decât ori să îmi cresc veniturile, însemnând faptul că pot renegocia contractul la locul de muncă, dar marja de creștere este limitată, pot munci mai multe ore, îmi pot lua un alt job, adică practic posibilitatea de a-mi crește veniturile este limitată. Pe de altă parte, mai am și posibilitatea să îmi scad cheltuielile și aici îmi pot scădea cheltuielile într-o anumită marjă, pentru că tot trebuie să locuiesc undeva, să mănânc, să ajung la un loc de muncă. Deci din punct de vedere al managementului finanțelor personale trebuie să nu îmi cresc foarte mult standardul de viață, dar să am niște venituri pe care să le pot crește. De aici trebuie să economisesc. Până când economisesc? Până când am un fond de urgență și un fond de siguranță. Asta înseamnă că acești bani sunt acei bani pe care pot pune mâna dacă îmi pierd sursa de venit. Statistic vorbind, este dovedit faptul că în șase luni de zile, un om poate pivota către un alt loc de muncă unde să corespundă din punct de vedere al salariului, șefului, companiei, fără să fie nevoit să facă compromisuri. Ce fac după ce am aceste economii, pentru 6-12 luni? Următorul pas ar fi să investesc. Pentru că fără investiții, inflația în capitalism erodează valoarea banilor. Sunt niște concepte pe care noi spunem că le înțelegem, dar pentru că nu sunt puse cap la cap într-un singur element, nu avem niște repere care să ne facă să acționăm”, susține Alexandru Chirilă.