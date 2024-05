La eveniment vor participa premierul României Marcel Ciolacu, ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu, reprezentanți ai mediului de afaceri portuar și ai administrației Portului Constanța.Evenimentul marchează 20 de ani de prezență a DP World în România, compania devenind un hub din ce în ce mai important pentru comerțul european.Constanța găzduiește două noi facilități în urma unei investiții de 65 de milioane de euro: un terminal cargo pe 5 hectare pentru mărfuri grele și un terminal roll on, roll off care va gestiona până la 80.000 de vehicule pe an în perioadele de vârf.Anul viitor, se va deschide o nouă platformă multi-transport în Constanța, o investiție DP World în valoare de 50 milioane de euro.