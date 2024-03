Investiții pentru creșterea gradului de acces al populației la serviciul public de apă și canalizare

La finele acestei săptămâni, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a trimis spre publicare, la Monitorul Oficial, Ghidul de finanțare pentru Programul vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate, derulat prin Administrația Fondului pentru Mediu. Bugetul programului este de 1,5 miliarde de lei și finanțează proiectele ce vizează protecția resurselor de apă, sisteme de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate menajere. Sesiunea de finanțare va începe la 30 de zile de la publicare. „Am ajuns în momentul în care investim în extinderea sistemelor de apă și canalizare. Astăzi, am trimis la Monitorul Oficial, Ghidul de finanțare pentru Programul vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate. Obiectivul general al acestor investiții este creșterea gradului de acces al populației la serviciul public de apă și canalizare, ceea ce, cu siguranță, va duce la o protecție mai bună a mediului înconjurător, respectiv o îmbunătățire a calității vieții și a sănătății cetățenilor. Pentru programul de apă canal, ne propunem să finanțăm sisteme integrate de alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare pentru care am alocat 1,5 miliarde lei”, a declarat ministrul mediului, apelor și pădurilor, Mircea Fechet. Potrivit acestuia, programul are caracter multianual şi se desfăşoară la nivel naţional, pe regiuni.Obiectivele programului sunt: reducerea şi limitarea impactului negativ asupra mediului, cauzat de evacuările de ape uzate; efectuarea investiţiilor necesare înființării de sisteme de alimentare cu apă și/sau canalizare, extindere a sistemelor de alimentare cu apă și/sau canalizare existente, modernizare a sistemelor de alimentare cu apă și/sau canalizare existente, care vor contribui la îmbunătăţirea protecţiei mediului etc.