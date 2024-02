Faceţi-vă rezerve! Se opreşte apa în cartierul Medeea!

În cursul zilei de joi, 15 februarie, între orele 8.30 - 16.00, echipele de muncitori RAJA execută o serie de lucrări de sectorizare și montare a unor debitmetre la nivelul rețelelor stradale din municipiul Constanța.Ca urmare, se va sista furnizarea apei în următoarele zone: perimetrul delimitat de bulevardul Aurel Vlaicu și I. C. Brătianu (cartier Medeea); tronsonul cuprins de străzile Spiru Haret - Cercetaș Ion Crăcană - Aleea Egretei - Spiru Haret, cu blocurile C 1, C 2 și C 3; punctul termic 272. „Rugăm utilizatorii afectați de aceste lucrări să își asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uz casnic în perioada în care va fi sistată alimentarea cu apă. Reluarea furnizării apei potabile se va realiza progresiv, în fiecare zonă afectată”, au precizat reprezentanţii companiei de apă.