A murit fostul ministru Dan Matei Agathon

În cursul acestei zile, s-a stins din viață, la vârsta de 74 de ani, fostul ministru al Turismului, Dan Matei Agathon.







"Astazi s- a stins din viata fostul Ministru Dan Matei Agathon, pe care il consider Unicul Ministru din ultimii 33 de ani! Am avut onoarea sa lucrez 2 ani cu el si pot sa va spun ca a fost un om intr- adevar pasionat de aceasta Mare Industrie a Romaniei! Odihneste- te in pace, Prietene..!", a transmis pe pagina sa de socializare Alin Burcea, vicepreşedinte ANAT.