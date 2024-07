Acţiunea „Cireaşa”! Muncă titanică în livadă şi o piaţă invadată de fructe din import

În iulie, este sezonul de vârf al cireşelor. Preţurile aberante, de peste suta de lei kilogramul, au dispărut demult, iar delicioasele fructe sunt pretutindeni în pieţe, în galantarele magazinelor. Ceea ce trebuie să ştiţi este că, până la o recoltă bogată, este mult, foarte mult de muncă într-o livadă.Cât de bucuroşi sunt nu doar copiii, ci şi părinţii lor atunci când li se oferă un castron plin-ochi cu cireşe dolofane, proaspăt culese şi spălate cu apă rece ca gheaţa... E sănătate curată. Îndrăgitele fructe se pot consuma proaspete, gospodinele au şansa de a-şi demonstra măiestria la dulceţuri, iar bărbaţii le pot folosi drept preţioase piese ale compoziţiei pentru ţuică.La ora actuală, preţurile sunt mai mult decât decente, variind între 7 şi 10 lei pe kilogram. Cele amare, mai rare, pot ajunge până la 15 lei kilogramul, iar cele mai ieftine sunt cele „fleşcăite”, pentru ţuică - 2-3 lei kilogramul.În spatele imaginilor de vis din pieţe, roşul dominând peisajul coloristic al zonelor de legume-fructe, stă însă o muncă titanică, lucru confirmat de Sunay S., un constănţean care, după ce a ieşit la pensie, îşi îngrijeşte livada din zona Ciocârlia.„La început, a fost un simplu hobby, am plantat câţiva pomi, să avem fructe pentru familie şi grupul de prieteni. Ulterior, după ieşirea la pensie, am decis să ne ocupăm mult mai serios de livadă şi a devenit deja o mică afacere. Nu sunt agronom, am avut cu totul alte preocupări cât timp am fost activ, însă, în momentul în care am decis că livada este o prioritate, am apelat la specialişti. Pentru că, pentru a avea succes, este bine să se ţină cont de numeroşi factori. Am avut şansa de a beneficia de un teren potrivit, uscat, bine drenat, cu un pH al solului de 5,5. Lucrările necesare au fost efectuate ca la carte: tăiere, conducere a coroanei, stropiri împotriva dăunătorilor etc.Suprafaţa livezii noastre nu este foarte mare, undeva până în jumătate de hectar, dar avem deja o producţie, considerăm noi, foarte bună: 3-4.000 de kilograme.Probabilitatea de a ne dezvolta este însă, din toate punctele de vedere, nulă. Nu e vorba doar alipirea dificilă de teren, ci mai ales de lipsa unei pieţe de desfacere, dominată în acest moment de produsele din import. Noi vindem prin propria reţea - rude, prieteni, cunoştinţe”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Sunay S.Acţiune de control a autorităţilorTrei probe din cele 233 analizate în laborator de inspectorii fitosanitari au fost depistate cu cantităţi peste limita legală a reziduurilor de pesticide, în urma acţiunii de control a Autorităţii Naţionale Fitosanitare - „Cireaşa şi Căpşuna”.„Procentul neconformităţilor este de 1,28% din totalul celor analizate, toate cele trei probe fiind determinate la căpşuni”, se arată într-un comunicat de presă transmis de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. „După constatarea acestor abateri, s-au aplicat sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare, respectiv amendarea producătorului şi interzicerea comercializării produselor neconforme. Fermierii ale căror produse sunt conforme au posibilitatea de a afişa rezultatele analizelor la punctele de vânzare, dovedind astfel calitatea produselor româneşti”, se mai menţionează în comunicat.Potrivit ministerului, necesitatea acestei acţiuni s-a impus în condiţiile în care suntem în plin sezon de comercializare a legumelor şi fructelor româneşti, iar obiectivul principal avut în vedere îl constituie verificarea acestora din punct de vedere al conformităţii şi al siguranţei pentru consum.