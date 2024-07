Banking, agricultură, transport feroviar. INFO economic

l Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut joi la 6,00% pe an, de la 6,01% pe an în şedinţa precedentă, informează Banca Naţională a României. La începutul anului, indicele ROBOR la trei luni era 6,21%, iar pe 3 ianuarie 2023 a fost 7,56%. Indicele la şase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a stagnat la 6,04% pe an, iar ROBOR la 12 luni a coborât la valoarea de 6,04%, de la 6,05%.l Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a vizitat una dintre cele mai mari şi importante companii din Orientul Mijlociu, Almarai (Arabia Saudită), care deţine ferme de vaci de lapte şi unităţi de procesare, dar care investeşte masiv şi în sectorul de creştere a păsărilor. În prezent, compania produce 1,5 miliarde litri de lapte pe an, fiind cea mai mare companie de lactate integrată vertical din lume.l Reduceri de 20% se acordă în perioada 4 - 18 iulie celor care cumpără Interrail Global Pass sau One Country Pass, abonamente pentru călătorii cu trenul în ţările europene, cu valabilitate începând din 1 septembrie, informează CFR Călători. Reducerea se acordă categoriilor de călători Adult, Senior, Tânăr şi Copil, atât la clasa 1, cât şi la clasa a 2-a.Totodată, reducerea pentru Interrail Global Pass are valabilitate flexi: 4, 5, 7 zile dintr-o lună, 10, 15 zile din două luni, dar şi valabilitate continuă: 15, 22 zile continuu, 1, 2 şi 3 luni continuu.