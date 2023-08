Adio facilităţi fiscale, bun venit taxe şi impozite! „Bomba”, gata de explozie în industria IT

„Bomba” este gata să explodeze în industria IT. Presaţi de Uniunea/Comisia Europeană să vină cu măsuri urgente pentru echilibrarea balanţei bugetare, guvernanţii de la Bucureşti pregătesc un set de măsuri de austeritate, iar printre cei mai afectaţi de noile decizii vor fi specialiştii din IT.Ani buni, România a asistat pasivă, chiar bovină, la exodul medicilor. După ce urmau, gratis, cursurile universitare, după ce se specializau în spitalele autohtone, tot pe cheltuiala statului, medicii plecau spre Germania sau Franţa, pentru a da doar două exemple de ţări care au importat masiv personal sanitar de calitate din România.Văzând că rămânem fără medici, chiar şi în al 12-lea ceas, autorităţile de la Bucureşti au luat decizia înţeleaptă şi au umblat la „puşculiţă”, mărirea semnificativă de salariu oprindu-i acasă pe mulţi medici, care au realizat că un venit stabil de 3.000-4.000 de euro în România este mai convenabil, din toate punctele de vedere, faţă de unul de 6.000-7.000 în Germania.N-au învăţat nimic…Se părea că statul român a învăţat ceva din această experienţă, dovadă fiind acordarea de facilităţi fiscale în alte domenii importante, precum IT sau construcţii. Dar cum orice minune nu ţine mai mult de trei zile, specialiştii din IT, la care ne vom referi în articolul de astăzi, au şanse extrem de mari de a rămâne cu buza umflată. Şi asta pentru că facilităţile lor fiscale ar urma să fie eliminate!Pe surse, ar urma să fie scutite de impozitul pe venit persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi ca urmare a desfăşurării activităţii de creare de programe pentru calculator, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării, al ministrului Muncii şi solidarităţii sociale, al ministrului Educaţiei şi al ministrului Finanţelor.Scutirea se aplică la un singur angajator/plătitor, pentru veniturile de până la 10.000 lei inclusiv obţinute din salarii şi asimilate salariilor realizate de persoana fizică în baza unui singur contract individual de muncă, raport de serviciu, act de delegare sau detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege, pe baza opţiunii exprimate, în scris, prin declaraţie pe propria răspundere la angajator/plătitor, după caz. Partea din venitul brut lunar ce depăşeşte 10.000 lei nu beneficiază de facilităţi fiscale.Fiecare va decide ce-i bine pentru sineCum este percepută această măsură în piaţa de specialitate? Evident, cu multă tristeţe, creşterea impozitului, introducerea la plata CASS provocând pierderi mari la salariu.„Sunt mâhnit că statul român, în disperarea de a reduce deficitul bugetar, s-a gândit să elimine facilităţile tocmai în industria IT. Să ştiţi că noi, firmele, facem mari eforturi pentru a-i ţine pe specialişti în ţară. Chiar şi dintre colegii mei, mulţi au oferte de la companii din străinătate, pe bani frumoşi. Dacă va creşte fiscalitatea, nu vom putea compensa pierderile, iar oamenii cu siguranţă vor lua în calcul plecarea în ţări străine. Fiecare îşi va face socotelile, va decide cum este mai bine pentru sine. Sper, totuşi, ca această măsură anunţată să nu fie şi pusă în practică, pentru că - slavă Domnului! - dacă vrea să facă economie, statul chiar are de unde tăia!”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ştefan P., manager al unei firme IT.Şi cât adevăr există în vorbele specialistului IT. Da, statul are de unde să taie dacă într-adevăr vrea să facă economie.Priviţi numai la numărul secretarilor de stat, la „armata” de funcţionari publici, la cei care taie frunză la câini prin ministere, agenţii, autorităţi, direcţii centrale şi locale, primării, consilii judeţene. Peste tot directori şi directoraşi, şefi peste şefi, consilieri şi câte şi mai câte dregătorii. De 30 de ani se vorbeşte despre descentralizare, comasare, desfiinţare de instituţii care, real, funcţionează doar scriptic. S-a făcut ceva în acest sens? Nimic! Hai să dăm acum în cap IT-ului!Grozăvii peste grozăviiAlte măsuri dure ar urma să se regăsească în pachetul pregătit de guvernanţi: eliminarea voucherelor de vacanţă pentru bugetarii cu venituri lunare mai mari de 10.000 de lei brut, creşterea impozitului pe dividende, de la 8% la 10%, creşterea TVA de la 5% la 9% în multe domenii, impozit pe tranzacţiile imobiliare de 5% din preţul de vânzare etc.Despre „ştreangul” care se pregăteşte a fi pus la gâtul micilor firme,într-o ediţie viitoare.