Afaceri bune în decembrie! Firmele de curăţenie la domiciliu, asaltate de comenzi

Constănţenii au intrat în febra sărbătorilor de iarnă. Crăciunul se apropie şi, cel puţin în mediul privat, pe ultimii metri ai anului 2024, firmele „calcă” acceleraţia. Bilanţuri, socoteli, premieri, proiecte - toate se fac la birou şi necesită timp, mult timp. Dar curăţenia de acasă? Cine mai face curăţenia de Crăciun?Ca în fiecare an, în a doua jumătate a lunii decembrie, este vânzoleală mare pe străzile din Constanţa. Toată lumea aleargă, fie pentru ultimele încasări pe 2024, fie pentru contractele noului an care se anunţă extrem de dificil, fie pur şi simplu pentru cumpărăturile de sezon.Dacă marea majoritate a domnilor se limitează doar la aceste preocupări, ei bine, doamnele mai au o grijă în plus: curăţenia de sezon. Iar când nu mai există timpul fizic de a-şi îndeplini şi aceste atribuţiuni, soluţia cea mai la îndemână este să apeleze la serviciile unei firme de specialitate. Iar pe piaţa constănţeană, ofertele sunt numeroase, semn că există cerinţă.„Şi de Paşte, şi de Crăciun avem foarte mult de muncă, solicitări peste solicitări, motiv pentru care folosim la maximum personalul pe care îl avem. Nu e timp de concedii sau vacanţă, acum trebuie să ne concentrăm pe comenzi”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Mari R., reprezentanta unei firme constănţene care oferă ample servicii de curăţenie la domiciliu.Motivele pentru care constănţenii apelează la aceste servicii sunt de toate tipurile.„Avem în portofoliu atât firme, cât şi persoane fizice. În cazul celor din urmă, sunt oameni foarte ocupaţi, care nu mai au timp de treburile gospodăreşti şi apelează la noi. Sunt persoane cu venituri peste medie, pentru care o factură, să spunem, de 1.500 de lei nu este o problemă.Sunt facturi şi mai mari, în cazul în care oferim nu numai servicii de curăţenie, ci şi altele conexe: spălat rufe, calcat cămăşi, întreţinut grădină sau piscină.De asemenea, sunt şi persoane comode, care au tot timpul din lumesă-şi facă treburile casei, dar preferă să apeleze la noi. Iar noi nu ne supărăm!”, explică interlocutoarea noastră.XXXÎn privinţa costurilor pe care le implică această opţiune, trebuie spus că nu sunt chiar de neglijat. Unele firme calculează la metru pătrat, altele au tarife fixe pentru apartamente sau vile.În cazul unui apartament cu două camere, în suprafaţă de 50 mp, suma de achitat variază în jur de 600-700 de lei, iar pentru un apartament mai mare, de trei camere, în suprafaţă de 78 mp, preţul ajunge la 800-900 de lei.Pentru curăţenia unei vile, tarifele pornesc de la 10-12 lei pe metru pătrat, funcţie de suprafaţa totală, iar în afară de operaţiunile clasice - aspirat, aerisit, şters praful etc. -, sunt spălate şi geamurile.„Curăţarea mobilierului de interior, fotolii, paturi, canapele, saltele, dar şi a electrocasnicelor se taxează suplimentar. Noi solicităm între 50 şi 200 de lei”, ne mai spune interlocutoarea noastră.