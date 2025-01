ANAF şterge datoriile mici la început de an

Procedura este aplicată în fiecare an, atât pentru creanțele fiscale restante administrate de organul fiscal central (ANAF), cât și pentru cele administrate de autorități locale. ANAF vă anulează din nou datoriile la buget sub un anumit cuantum. Autoritățile au început și în acest an să anuleze, conform Codului de Procedură Fiscală, acele creanțe fiscale restante, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei. Procedura este aplicată în fiecare an, atât pentru creanțele fiscale restante administrate de organul fiscal central (ANAF), cât și pentru cele administrate de autorități locale.