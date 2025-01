„Bombă” pentru români! Guvernul Ciolacu renunță la plafonarea energiei

Ce presupune cardul de energie





Cardul va fi distribuit fiecărei gospodării cu cel puțin un locatar și va fi alimentat o dată pe an. Metoda de calcul avută în vedere este aceea ca după plata facturilor la utilități, nicio gospodărie să nu coboare sub pragul de sărăcie. Mai exact, carduri pentru energie vor primi doar acele gospodării care în anul anterior au cheltuieli estimate cu energia, scăzute din venitul lunar, din care să nu rezulte un venit mai mic decât pragul de sărăcie. Potrivit INS, valoarea pragului de sărăcie relativă a fost, în anul 2023, de 19.433 lei pe an pentru o persoană. Suma cu care cardul este alimentat va fi diferită de la o familie la alta și va acoperi diferența dintre venitul rămas după plata facturilor la energie și pragul de sărăcie. Până pe 31 martie, statul va trebui să identifice toate gospodăriile care se califică pentru primirea ajutorului financiar pe cardul de energie cât și calcularea sumelor aferente pentru compensare.





Așadar, în timp ce doar cei aflați sub pragul de sărăcie vor primi sprijin, mulți români din clasa de mijloc, deja afectați de creșterea costului vieții, vor fi lăsați să se descurce singuri.





În acest context, românii acuză guvernul de lipsă de viziune și solidaritate. În timp ce alte țări europene caută soluții pentru a-și proteja cetățenii de volatilitatea pieței energetice, România pare să facă un pas înapoi. Abandonarea plafonării înseamnă, în esență, că guvernul pasează întreaga povară a crizei energetice asupra cetățenilor. Măsura care face parte din Ordonanța „Trenuleț” este văzută de mulți ca un exemplu clar al politicilor de austeritate care sacrifică bunăstarea populației pentru a îndeplini obiectivele bugetare ale guvernului. În condițiile în care prețurile energiei continuă să fie volatile, impactul acestei decizii ar putea fi devastator pentru mulți români. Deja, familiile se confruntă cu costuri crescute la alimente, locuințe și transport, iar eliminarea plafonării va adăuga un nou strat de dificultăți.





Plafonarea prețurilor la energie, care a oferit un scut temporar împotriva creșterii explozive a facturilor, va fi abandonată de Executiv. În locul acesteia, doar gospodăriile cu venituri reduse vor beneficia de un sprijin limitat, sub forma unor carduri de energie. Restul populației va suporta costurile din ce în ce mai mari ale energiei, ceea ce va amplifica presiunile asupra bugetelor familiilor. Această decizie vine pe fondul unui an în care austeritatea se pare că va fi cuvântul de ordine pentru guvernul Ciolacu 2. Măsura riscă să pună o povară insuportabilă pe umerii clasei de mijloc și să extindă inegalitățile sociale. Din luna aprilie expiră OUG care plafonează prețurile la energie iar guvernul vrea ca măsura să continue dar nu pentru toți consumatorii, așa cum este în prezent. Iar pentru asta, ministerul Energiei și cel de Finanțe vor să introducă un sistem de compensare a costurilor energetice, dar doar pentru gospodăriile vulnerabile pentru care se vor emite noi carduri. Aceste carduri, similare cu cele pentru alimente sau cele de vacanță, vor fi alimentate o dată pe an și vor acoperi diferența dintre venitul rămas după plata facturilor la energie și pragul de sărăcie.