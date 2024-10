Bani mulţi la mijloc! Parcarea pentru TIR-uri din portul Constanţa, afacere cu iz penal

Un proiect extrem de important pentru portul Constanţa, mai ales în actualul context internaţional marcat de conflictul de la Marea Neagră, dintre Rusia şi Ucraina, este blocat de ani de zile, cel mai probabil din pricina unor obscure interese imobiliare. Construcţia parcării pentru tiruri mai are de aşteptat, iar după „hocus-pocus” cu terenurile, pe fir au intrat şi procurorii Direcţiei Naționale Anticorupţie.Proiectul „Parcare securizată cu facilităţi de staţionare, în vecinătatea accesului din A4“ ar fi fost de mare, extrem de mare ajutor pentru companiile cu activitate în portul Constanţa şi care îşi transportă marfa pe calea rutieră. Imaginile cu acele cozi interminabile la intrarea în port au făcut înconjurul României, iar amenajarea parcării pentru TIR-uri ar fi putut fi o soluţie excelentă pentru această problemă.Dar, aşa cum se întâmplă de mai bine de trei decenii în ţara noastră, când ceva ar putea merge bine, trebuie să apară un element care să dea situaţia peste cap.În cazul parcării pentru TIR-uri, se simte un iz penal, vizavi de terenurile alese, motiv pentru care procurorii DNA au intrat pe fir, încercând să desluşească iţele unui posibil „tun” imobiliar.Oportunităţi şi tendiţeAm transmis pe adresa Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime (CN APM) SA Constanţa o serie de întrebări pe acest subiect. Când ar fi trebuit inaugurată parcarea pentru tiruri? De ce a fost amânată investiţia? Au fost probleme legate de terenuri, cu proprietarii? Am primit răspunsuri din care nu lipsesc noţiuni de genul „oportunităţi”, „tendinţe de piaţă” sau „adaptare la cerinţele de actualitate”, legate de războiul din Ucraina.Cert este că, la ora actuală, proiectul se află în faza studiului de fezabilitate.„Lucrările la proiectul «Parcare securizată cu facilităţi de staţionare, în vecinătatea accesului din A4» nu a fost începute şi nu era stabilit un termen pentru inaugurare. Proiectul se regăsea ca plan de viitor în Master Planul Portului Constanţa, elaborat în anul 2016.Master Planul Portului Constanţa este un instrument orientativ, care stabileşte, cu titlu de recomandare, liniile de dezvoltare pe un orizont de timp până în anul 2040, având ca reper situaţia la data la care este realizat. Documentul nu are valoare de act normativ.În funcţie de oportunităţi, de tendinţele pieţei şi de solicitări, acest instrument lasă companiei posibilitatea de a decide şi alte linii de dezvoltare adaptate cerinţelor de actualitate.De exemplu, după aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Transporturilor Navale, se are în vedere o revizie a Master Planului Portului Constanţa care va fi actualizat la contextul actual determinat de războiul din Ucraina şi de noi propuneri de proiecte venite din partea comunităţii portuare.Documentaţia pentru derularea investiţiei privind parcarea a solicitat timp, inclusiv realizarea unui studiu de fezabilitate (în curs) care să actualizeze condiţiile şi valoarea lucrărilor”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, directorul general al CN APM SA Constanţa, Mihai Teodorescu.Proceduri în plină desfăşurareBanii puşi la bătaie nu sunt deloc puţin, valoarea estimată a proiectului în Master Planul Portului Constanţa fiind de 17.700.000 euro.Parcarea securizată cu facilităţi de staţionare, în vecinătatea accesului din A4, urmează să aibă o capacitate de 150 camioane, o suprafaţă de aproximativ 65.000 metri pătraţi şi va fi dotată cu următoarele facilităţi:- Clădire control acces / ieşire şi împrejmuire;- Grupuri sanitare pentru conducători autocamioanelor (toalete, duşuri);- Iluminat şi reţea de energie electrică;- Racord apă potabilă şi reţea canalizare;- Sistem de securizare / monitorizare în incintă.„Tot în cadrul proiectului, se va realiza o bandă rutieră de racord (acces) din autostrada A4. Vor fi asigurate sistemul de scurgere a apelor şi respectarea normelor de siguranţă a circulaţiei rutiere. Parcarea va fi dotată cu sisteme smart, ca de exemplu: iluminat de platformă cu panouri fotovoltaice amplasate pe acoperişul clădirilor şi pe stâlpi, mini-turbine eoliene, staţii de încărcare a maşinilor electrice prevăzute cu baterii tip container, sisteme de securitate TVCI şi monitorizare cu senzori de perimetru, bariere automate, clădiri auxiliare green, mini-staţii de epurare care utilizează substanţe prietenoase cu mediul etc.”, a explicat directorul general Mihai Teodorescu.Aşa cum am amintit anterior, execuţia lucrărilor încă nu a început, procedurile fiind în plină desfăşurare.„După semnarea contractului de finanţare, se va lansa procedura de achiziţie publică pentru atribuirea contractului de lucrări (proiectare şi execuţie) şi va fi desemnată firma câştigătoare a licitaţiei”, a explicat interlocutorul nostru.„Colaborăm cu procurorii”„Pasele” de colo colo cu terenurile pe care ar fi trebuit amenajată parcarea pentru TIR-uri au intrat însă în atenţia procurorilor DNA, iar angajaţi din companie care au fost chemaţi să dea cu subsemnatul, lucru confirmat şi de conducerea CN APM.„În prezent, există o anchetă DNA în desfăşurare, iar procurorii au cerut mai multe documente, pe care CN APM le-a pus la dispoziţie.CN APM SA colaborează îndeaproape cu procurorii pentru a asigura buna desfăşurare a anchetei”, a precizat directorul general Mihai Teodorescu.