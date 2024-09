Bani pentru utilaje agricole. Cine câştigă cel mai mult de pe urma schemelor de ajutor

Agricultura românească are nevoie de tehnologie. Pământul nu mai poate fi lucrat ca acum 100 de ani, cu plugul tras de cal, asta dacă vrei să ai randament şi recoltă bogată. Infuzia de capital este ceea ce-şi doresc fermierii, banii încep să vină, graţie diverselor scheme de ajutor concepute de stat, însă există un mare semn de întrebare: sunt oare agricultorii români principalii beneficiari ai acestor programe?Peste 500 de fermieri din sectorul vegetal vor primi 147,4 de milioane de euro pentru a-şi cumpăra tractoare sau utilaje agricole noi, a anunţat ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu.„Aşa cum am promis, continuăm să sprijinim fermierii să investească în utilaje agricole performante, să-şi cumpere tractoare noi, care să îi ajute să continue să producă româneşte. Fiecare leu va fi folosit pentru modernizarea fermelor mici şi mari şi dezvoltarea agriculturii româneşti”, a spus Florin Barbu.Astfel, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) va finanţa 511 proiecte pentru achiziţia de utilaje în fermele agricole din sectorul vegetal.„AFIR a publicat Raportul de selecţie intermediar aferent submăsurii 4.1, pachetul 4.1.1. Achiziţii simple de utilaje la nivelul fermei - sector vegetal, componenta toate culturile exceptând sfecla de zahăr şi formele asociative, pentru proiectele depuse în prima etapă lunară (25 iunie - 24 iulie 2024) a sesiunii din acest an.În urma procesului de evaluare şi de analiză a cererilor de finanţate depuse online, au fost declarate eligibile în vederea finanţării 511 proiecte prin care fermierii au solicitat finanţare nerambursabilă pentru achiziţia de utilaje. Valoarea proiectelor selectate este de 147,4 milioane de euro”, se arată într-un comunicat de presă transmis de AFIR.Un procent încurajatorDe asemenea, prin noul program „Rabla pentru tractoare”, fermierii îşi vor putea cumpăra utilaje agricole, bugetul total fiind de 500 de milioane de lei.„Prin programul «Rabla pentru tractoare», ne propunem să sprijinim producătorii agricoli care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei agricole primare pentru achiziţionarea de tractoare şi maşini agricole autopropulsate, inclusiv accesorii agricole aferente, noi şi, bineînţeles, mai puţin poluante. Sper ca un număr cât mai mare dintre aceste echipamente să fie produse în România.Bugetul pe care l-am alocat acestui program de înnoire a parcului naţional de tractoare este de 500 de milioane de lei. Vorbim de o schemă de ajutor de stat în baza căreia se poate achiziţiona un tractor de până la 55.000 euro, cu TVA inclus. Discutăm de tractoare de dimensiuni, de capacităţi mai mici”, a declarat ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Mircea Fechet.Valoarea sprijinului acordat beneficiarilor oscilează între 65% şi 80% din valoarea totală a tractorului achiziţionat.„Conform schemei de ajutor de stat, intensitatea sprijinului este între 65% şi 80%. Dacă discutăm despre tineri fermieri, care au până la 40 de ani, putem să decontăm 80% din valoarea tractorului. Dacă discutăm de alte categorii, putem finanţa maximum 65%. Condiţia este ca fermierul respectiv să deţină atestat de producător. Sperăm ca şi acest program să fie unul de succes, care să fie repetat şi să dobândească tradiţie de la un an la altul, pentru că, până astăzi, această categorie de fermieri şi această categorie de utilaje agricole nu au mai fost finanţate în acest sens”, a explicat Mircea Fechet.Bani care trec graniţele RomânieiCare este însă percepţia specialiştilor din domeniu în privinţa acestui sprijin de la stat? Cine câştigă cel mai mult de pe urma acestor scheme de ajutor?„Bineînţeles, este un lucru bun că s-au creat aceste mecanisme de susţinere. Dar vă spun un lucru: nu noi, agricultorii, suntem principalii beneficiari. Cel mai mult au de câştigat tot străinii, statele din Vestul Uniunii Europene, de unde importăm utilajele. Banii pleacă în străinătate, iar garanţiile pentru utilaje sunt în general de numai doi ani. După aceea, pentru tot ceea ce înseamnă mentenanţă, reparaţii, plătim noi.Deci, străinii încasează de două ori, la achiziţie şi la întreţinere, iar sumele sunt de ordinul miilor şi zecilor de mii de euro”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, ing. agr. Gheorghe Lămureanu, administratorul unei companii agricole din comuna Agigea.