Seceta, birocraţia şi prostia, cei trei mari adversari ai agriculturii. „Situaţia este extrem de gravă!”

România a stat bine, pe alocuri chiar foarte bine, în anii comunismului, la capitolul irigaţii. Agricultura era o prioritate, beneficia de investiţii, iar recoltele înregistrau cifre spectaculoase la hectar. Vremurile s-au schimbat însă, sistemul centralizat s-a fărâmiţat, instalaţiile de irigaţii au fost prăduite, iar acum fermierii se chinuie să se menţină pe linia de plutire.Seceta, birocraţia şi, nu în ultimul rând, prostia: iată-i pe cei trei mari adversari ai agriculturii româneşti. Rămaşi la mila bunului Dumnezeu, a Mamei Natură, dar şi a unor funcţionari publici care înţeleg greu sau chiar deloc fenomenul, fermierii fac eforturi supraomeneşti pentru a-şi desfăşura activitatea şi de a livra pe piaţă produse agricole de bună calitate.2024 a fost un an secetos, a plouat foarte puţin, iar deficienţele sistemului de irigaţii au fost mai vizibile ca niciodată.Progres în ritm de melc„Irigaţiile ar trebui să fie o prioritate naţională. Lucrurile avansează, însă încet, foarte încet. Statul ar trebui să dea legi ferme, să putem accesa mai uşor fonduri europene, nerambursabile, să se creeze un sistem macro, apoi să fie încredinţată reţeaua către fermieri.Noi suntem dependenţi de o serie de instituţii, de Mediu, de Apele Române, de Ministerul Transporturilor etc. Suntem adeseori şicanaţi, ni se pun întrebări idioate, de genul «Ce beneficii aduc irigaţiile?». Păi, care e diferenţa dintre trei şi opt tone de grâu la hectar?Mult mai bine ar face statul să elimine această birocraţie extraordinară, mai ales în privinţa finanţării europene. Şi să vă dau un exemplu concret. La primul proiect, în valoare de un milion de euro - dintre care 300.000 euro pentru staţia pompare şi 300.000 euro reţeaua electrică - am lucrat timp de opt ani, iar producţia a fost una foarte bună după irigare. La cel de-al doilea proiect, în valoare de 1,3 milioane de euro (400.000 euro instalaţiile), am lucrat cu cei mai buni specialişti, cei mai buni proiectanţi, am obţinut finanţare încă din 2019, însă încă mai aşteptăm autorizaţia pentru execuţia în sine. Avem termen pe 30 august, sperăm să o primim. Lucrurile merg încet, lent, există o birocraţie care ne sufocă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, ing. agr. Gheorghe Lămureanu, administratorul unei companii agricole din comuna Agigea.Recoltă peste media judeţuluiPe suprafaţa irigată, unitatea din Agigea a obţinut recolte foarte bune la floarea soarelui, cu mult peste media judeţului Constanţa.„Am irigat 409 hectare, iar producţia la floarea soarelui a fost de 5.500 kilograme la hectar. Producţia medie din judeţul Constanţa, pe hectarul neirigat, este până într-o mie de kilograme. Ţineţi cont de faptul că anul 2024 a fost unul secetos, n-am avut nici 300 metri cubi de apă pe hectar de la Dumnezeu.Dar este deja o minune, nu ai cum să poţi mai mult. E suferinţă mare, situaţia este gravă, chiar foarte gravă în zona Dobrogei, în sudul judeţului Tulcea şi nordul judeţului Constanţa. Se vorbeşte despre 80% calamitate la culturile de primăvară: floarea soarelui, mazăre, orzoaică”, explică interlocutorul nostru.O previziune sumbrăIar în condiţiile în care recoltele sunt extrem de plăpânde, previziunile sunt sumbre în ceea ce priveşte viitorul celor care s-au înhămat să parieze pe agricultură.„Dacă nu vor veni ajutoarele de la minister, cel puţin 50% dintre fermieri vor ieşi, anul acesta, pe minus. Şi aici există o interpretare. De ce tu stat să plăteşti pentru calamităţi, divizat, şi să nu investeşti centralizat în irigaţii? Având irigaţii, protejăm şi utilajele. Nici nu vă gândiţi câte pierderi sunt cu tractoarele lucrând pe teren uscat. Plus forţa de muncă!Din păcate, ţăranul a ajuns cea mai umilită pătură socială! Închei prin a vă dezvălui răspunsul pe care l-am dat atunci când un funcţionar m-a întrebat care este diferenţa dintre un pământ irigat şi unul neirigat: exact diferenţa dintre viaţă şi moarte!”, a mai spus inginerul agricol Gheorghe Lămureanu.