Afaceri de nişă, la Constanţa. Crescătorii de struţi-emu îşi găsesc cu greu acces pe pieţele de desfacere

Pe cont propriu



Principala dificultate cu care se confruntă crescătorii de struţi-emu o reprezintă accesul pe pieţele de desfacere.



„În străinătate, se valorifică tot: carne, ulei, cap, gheare, pielea, similară cu cea de crocodil. În România, nu avem tăbăcărie pentru piele, aşa că vindem doar carne, ouă, grăsime, pene, pui.



În privinţa pieţii de desfacere, suntem pe cont propriu, asta pentru că românii nu sunt informaţi despre beneficiile pe care le aduc uleiul sau carnea de struţ-emu. Drept urmare, vindem pe internet, direct către restaurante, pentru nunţi, botezuri, mese festive, sau prin cunoştinţe.



Pentru a putea vorbi de câştiguri în această afacere, este nevoie în primul rând de timp. Vânzările merg greu. De exemplu, la ora actuală, am marfă pe stoc în valoare de 60.000 de lei, dar produsele se valorifică pe rând, nu toate odată, cum ar fi ideal, aşteptarea poate fi chiar de un an. Sigur, există şi samsari, care se oferă să preia pasărea cu totul, însă nu o pot vinde cu 3.000 de lei. Nu merită investiţia, nu am acoperi costurile de producţie”, a mai spus Aurel Lipovanu, care şi-a instalat „cartierul general” pe drumul ce leagă Mangalia de Albeşti, la vreo cinci-şase kilometri de centrul municipiului.



Ferma de struţi-emu din sudul litoralului este frecvent vizitată de grupuri de elevi, fascinaţi de aventură, iar multe vedete TV au filmat aici diverse clipuri.



Carne bogată în fier şi vitamina B12



Carnea de struţ-emu are un conţinut scăzut de grăsimi, calorii şi colesterol, ceea ce o face o opţiune sănătoasă pentru iubitorii de carne. Este bogată în fier, vitamina B12 şi alţi nutrienţi. De asemenea, deşi puţin cunoscut în România, uleiul de struţ-emu este o alegere foarte bună atunci când vine vorba de sănătatea şi frumuseţea pielii. În cazul mâncărimilor, este de mare folos, deoarece are proprietăţi emoliante, hidratante şi regenerante. Este un antibacterian şi antiseptic ce elimină problemele cutanate, calmant ce stimulează regenerarea celulară şi un antiinflamator cu o acţiune similară ibuprofenului.



În judeţul Constanţa, sunt numeroase ferme în care se cresc animale, de la găini şi raţe, până la porci, oi sau vite, unele pentru producţia internă, altele direct pentru export. Există însă şi agricultori care au lăsat deoparte linia tradiţională şi, în pofida tuturor problemelor întâmpinate,s-au axat pe un produs de nişă: creşterea struţilor-emu.Dacă v-aţi gândit vreodată să vă mutaţi la ţară şi să începeţi o afacere în agricultură, aveţi posibilităţi multiple, bineînţeles în funcţie de buget, iar una dintre acestea este creşterea struţilor-emu. Constănţeanul Aurel Lipovanu a pornit pe acest drum, foarte puţin „explorat” în România, dar care are un potenţial extraordinar.„În urmă cu aproximativ 15 ani, am decis să mă mut din oraş la periferia Mangaliei. Aveam un teren în suprafaţă de 5.000 de metri pătraţi şi am zis să fac agricultură. Am început cu păsări, cu vite, dar am zis să caut ceva nou şi, interesându-mă pe net, am găsit informaţii despre struţii-emu. Am demarat proiectul cu patru pui, aduşi din Ungaria, unde astfel de ferme sunt foarte populare.Treptat, i-am înmulţit, iar acum am ajuns la 40 de exemplare, de vârste diferite, de la pui de trei-patru luni, până la veterani de opt-nouă ani”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, crescătorul de struţi-emu.Ceea ce trebuie să ştiţi este că, pentru o calitate superioară a uleiului şi pentru o carne foarte bună, costurile de întreţinere sunt destul de mari, iar ca în orice afacere, există şi riscuri.„Struţii-emu se hrănesc cu varză kale, sfeclă elveţiană, măcriş, plante medicinale, păpădie, pătlagină, frunze de salcie, pepeni sau cireşe. Stau mult afară, inclusiv noaptea, deci nu sunt necesare construcţii sofisticate, dar e nevoie de spaţiu mare, în medie 300 de metri pătraţi doar pentru o pereche. Aceste păsări trăiesc în general 25-30 de ani, dar au fost cazuri şi când au trăit 40 de ani. Sunt sensibili în primele zile de viaţă, apoi se fortifică treptat. Nu sunt vaccinaţi, nu am avut cazuri de boală, rezistă iarna şi la -20 grade Celsius, dar vara, pe caniculă, dacă nu au amenajată o piscină, trebuie să fie stropiţi cu apă, cu furtunul”, explică interlocutorul nostru.