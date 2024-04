BNR: Indicele ROBOR la trei luni a coborât la 6,05% pe an

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut, luni, 1 aprilie, la 6,05% pe an, de la 6,06% pe an în şedinţa precedentă, informează Banca Naţională a României.Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a scăzut la 6,07% pe an, de la 6,08% vineri, 8%, iar ROBOR la 12 luni a rămas la valoarea de 6,08%.