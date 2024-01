Energie, banking, transport rutier de mărfuri. INFO economic

l Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz alocă, din surse proprii, suma de 13,74 milioane lei, fără TVA, pentru evaluarea stării tehnice a conductelor de gaz, urmând să fie încheiat un acord cadru pentru o perioadă de patru ani. Potrivit unui anunţ publicat pe Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice, achiziţia implică încheierea unui acord-cadru, iar valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent este 3,436 milioane lei. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 20 februarie 2024, ora 15.00.l Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a hotărât menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 7,00 % pe an. Totodată, s-a decis menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8,00 % pe an şi a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 6,00 % pe an. De asemenea, Consiliul de administraţie al BNR a hotărât menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.l Transportul rutier de mărfuri a înregistrat, în primele nouă luni din 2023, o creştere de 1,2% în ceea ce priveşte volumul mărfurilor transportate, comparativ cu perioada similară din anul anterior, din totalul de 241,381 milioane tone 83% fiind înregistrate în transport naţional, informează Institutul Naţional de Statistică. Parcursul mărfurilor a crescut cu 2,9% comparativ cu perioada ianuarie-septembrie 2022, în transport naţional înregistrându-se o creştere cu 3,3%.