Bonul fiscal, dușmanul de moarte al antreprenorilor. ANAF îndeamnă cetățenii să facă denunțuri

Multora dintre noi ni s-a întâmplat ca ducându-ne la cumpărături, sau mergând la coafor sau stomatolog să nu ni se elibereze bon fiscal. Fie că am plătit câteva sute de lei sau zeci de euro, bonul fiscal a devenit precum Fata Morgana, îl așteptăm, dar nu îl primim. Pentru cei care au pățit acest lucru, Agenția Națională de Administrare Fiscală îndeamnă cetățenii să apeleze la Tel Verde pentru denunțarea comercianților care nu emit bonuri fiscale.







Ultimele controale ale Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au emis la nivelul întregii țări obligaţii fiscale suplimentare prin decizii de impunere în valoare 281.964.530 lei, în principal, vizate fiind încasările din TVA și din impozitul pe profit. Desigur, neplata contribuțiilor fiscale este mult mai mare, dacă mulți dintre comercianți și dintre cei care oferă servicii nu eliberează bon fiscal. Practic, acei bani alimentează economia subterană. “Am fost recent la dentist și am plătit 1800 de euro. Am avut o lucrare mai mare și atât m-a costat. Nu am ce zice, sunt mulțumită de lucrare, dar la final când am plătit ultima tranșă de bani nu am primit nicio hârtie, nimic. Despre bon fiscal ce să mai vorbim. Și nu este primul dentist la care merg și nu-mi dă bon fiscal. Și în urmă cu trei ani am avut nevoie de o intervenție de urgență la stomatolog, nu a fost nici atunci ieftin, dar nici vorbă de bon fiscal. Prima dată m-am mirat că nu primesc hârtia care arată că am făcut plata. Nu am reclamat pentru că mi-a fost jenă, și mai mult

m-am bucurat că am scăpat de dureri”, ne-a relatat Marioara Popa, pensionară.







ANAF intensifică controalele la comercianți







Inspectorii antifraudă au luat la control mai multe terase și magazine alimentare de pe litoral verificând dacă operatorii economici emit bonuri fiscale şi respectă legislaţia privind casele de marcat. „Direcția generală antifraudă fiscală (DGAF) evaluează sistematic riscul fiscal din zonele comerciale în care nivelul de conformare a contribuabililor la respectarea legislației fiscale este unul redus și organizează acțiuni operative în vederea descoperirii și sancționării abaterilor de la prevederile legale”, a informat recent ANAF. Potrivit acesteia, principalele obiective verificate au fost respectarea obligațiilor de dotare cu aparate de marcat electronice fiscale și de emitere de bonuri fiscale pentru bunurile livrate cu amănuntul ori a prestărilor de servicii efectuate direct către populație, existența documentelor justificative pentru bunurile comercializate, legalitatea efectuării de activități economice, precum și utilizarea legală a forței de muncă. Controalele au confirmat riscul fiscal evaluat, fiind constatate o serie de fapte de natură contravențională pentru care au aplicat sancțiunile prevăzute de lege. Activitățile de monitorizare a riscurilor fiscale și de control antifraudă în zone comerciale vor continua în scopul creșterii gradului de conformare a contribuabililor, sens în care se recomandă tuturor contribuabililor să respecte legislația fiscală.







Tel Verde pentru denunțarea celor care nu emit bonuri fiscale







Totodată, ANAF îi îndeamnă pe toți cei care achiziționează bunuri sau servicii pentru care există obligația emiterii de bonuri fiscale să solicite bonurile fiscale atunci când achită contravaloarea acestora, integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar. „În cazurile în care întâmpinați refuzul operatorilor economici de a emite și înmâna bonuri fiscale pentru contravaloarea bunurilor sau serviciilor achiziționate puteți sesiza telefonic fapta prin intermediul serviciului TELVERDE al Ministerului Finanţelor, la numărul de telefon 0800 800 085, care poate fi apelat, gratuit, 24 de ore din 24. De asemenea, pentru sesizarea refuzului operatorilor economici de a emite și înmâna bonuri fiscale pentru contravaloarea bunurilor și serviciilor achiziționate precum și pentru sesizarea altor fapte ce pot constitui abateri de la legislația fiscală și financiară, puteți utiliza formularul unic de contact, disponibil pe site-ul ANAF, la adresa https://www.anaf.ro/asistpublic/, sau puteți să transmiteți în scris la registratura ANAF din București, str. Apolodor nr. 17, sector 5”, a anunțat Agenția.