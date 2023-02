CCIR va crea și gestiona platforma pentru reconstrucția Ucrainei

„Din primele momente ale agresiunii militare a Federației Ruse, CCIR și-a exprimat deplina solidaritate cu omologii ucraineni, sprijinind eforturile de continuitate a activității oamenilor de afaceri din această țară. Astfel, am ajutat la fluidizarea transporturilor de mărfuri dinspre Ucraina, am contribuit la crearea unui culoar pentru transportul de ajutoare către această țară și am fost consultați de mediul de business ucrainean în privința relocării unor afaceri importante în România. Astăzi, alături de colegii ucraineni, am pus bazele creării unei platforme integrate care să capaciteze companiile românești în efortul de reconstrucție ce va urma. Ne bucură faptul că, deja, avem multe semnale din partea mediului de afaceri din România, interesat să participe la acest proces”, a declarat Mihai Daraban - președintele CCIR.





„Acest război ne-a afectat profund pe toate planurile, Ucraina înregistrând pierderi mari în ceea ce privește activitatea comercială. Dacă putem să vorbim de un lucru pozitiv din tot acest conflict, acela este apropierea față de vecinii noștri români, cu ajutorul cărora am reușit să trecem peste multe dificultăți. Apreciem, astfel, în mod deosebit inițiativa CCIR de a demara acest proiect foarte important pentru Ucraina”, a declarat, la rândul său, Gennadiy Chyzhykov - președintele Camerei de Comerț și Industrie a Ucrainei.





Documentul prevede, printre altele, crearea și gestionarea în comun a unei platforme pentru valorificarea oportunităților economice referitoare la viitoarea reconstrucție a Ucrainei. Astfel, CCIR va selecționa companiile românești cu potențial adecvat cerințelor lansate de partea ucraineană.