Companiile din industria tutunului avertizează: "Nerespectarea calendarului de majorare a accizelor duce la creşterea pieţei negre"

Citată de Agerpres, Gilda Lazăr, director Corporate Affairs & Communications JTI România, Moldova şi Bulgaria, susţine că sectorul tutunului „rămâne pedepsitul de serviciu” când este nevoie de sume suplimentare la buget.





„Cum am mai spus şi altă dată, tutunul, deşi sector strategic pentru economie, rămâne pedepsitul de serviciu de fiecare dată când este nevoie de sume suplimentare la buget. Dacă intenţia Guvernului este de a aduce accizele pe tutun la media din UE, atunci ar trebui să crească şi puterea de cumpărare la media europeană. Românii au o putere de cumpărare cu 51% sub această medie, conform GfK Purchasing Power Europe 2022. De asemenea, presupunând că am ajunge la nivelul dorit de autorităţi, ne întrebăm cu profundă îngrijorare ce va urma - o nouă majorare, peste medie? Lipsa de predictibilitate este cel mai mare duşman al unei afaceri. În 2010, după ce acciza a crescut neplanificat cu peste 50% în mai puţin de nouă luni, contrabanda a depăşit 36%! Au fost stopate investiţii, concediaţi oameni, iar bugetul a fost prejudiciat cu un miliard de euro. Ca şi în trecut, intenţiile anunţate în prezent denotă incoerenţă, lipsă de viziune şi calcul contabil făcut pe genunchi”, a adăugat Gilda Lazăr.





Conform ultimului studiu al companiei independente de cercetare Novel, faţă de media de 7,1% de anul trecut, contrabanda a intrat pe trend de creştere, situându-se în mai la 8,2% din totalul consumului. Ceea ce înseamnă pierderi anualizate la buget de 350 milioane de euro.





„Anul trecut a intrat în vigoare cel de-al cincilea calendar de majorare a accizelor pentru toate produsele din tutun şi cu nicotină, pentru perioada 2022-2026. Prima majorare, conform calendarului, a avut loc în august 2022, iar a doua la 1 aprilie 2023. Într-un singur an, acciza a crescut cu 11% - 62 de lei, de la 565 la 626 lei. O nouă creştere ar fi a treia într-un singur an! Din experienţele anterioare, când calendarele succesive, instituite înainte de aderarea la UE (începând cu anul 2002), nu au fost respectate, contrabanda a crescut abrupt, piaţa legală a scăzut, iar bugetul a fost prejudiciat. Vârfurile s-au înregistrat în 2006, 2010, 2014. Ca urmare, companiile atrag atenţia că nerespectarea calendarului de majorare a accizelor, asumat de coaliţia de guvernare în 2022, va duce la creşterea pieţei negre, punând în pericol investiţiile în derulare, contribuţiile la buget şi, nu în ultimul rând, aderarea României la Schengen”, se arată într-un comunicat transmis de către reprezentanţii din industria tutunului din România.